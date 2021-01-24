Отправлено: - 20:20

Горожанин_kst:

Цитата:Я только спутник -v буду. Пофиг че там Вашингтон или киев говорит, . Эти ребята ребята из Новосиба мне кажется умные. И правильную вакцинку замутили. И караганду знаю. Ну как бы видел со стороны . Я им доверяю.