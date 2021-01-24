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≡ 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40785
177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 24.01.21 - 14:06
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Темп прироста заболеваемости за сутки, 23 января, составил – 1,9%. Днем ранее в регионе было выявлено 170 случаев КВИ. Темп прироста был на том же уровне.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1455
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 19:43
#15
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Цитата:
Vit:
женится, на дочи младшей


Где же на всех, дочек взять??
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1784
177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 24.01.21 - 20:12
#16
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Про 500 тысяч просили, читайте
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1455
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 20:19
#17
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Цитата:
Горожанин_kst:


Это же добровольцы: под пистолетом их никто не заставлял и с условием вакцинации и ее последствий они были ЗАРАНЕЕ ознакомлены в том числе и с условиями страховых( при их наступлении) выплат.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9964
177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 24.01.21 - 20:20
#18
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Цитата:
Горожанин_kst:
Я только спутник -v буду. Пофиг че там Вашингтон или киев говорит, . Эти ребята ребята из Новосиба мне кажется умные. И правильную вакцинку замутили. И караганду знаю. Ну как бы видел со стороны . Я им доверяю.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1784
177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 24.01.21 - 20:36
#19
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Я и борщом привьюсь, лишь бы бумагу выдали, и разрешили жить без ограничений.
Выехать, наконец, оформить документы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9964
177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 24.01.21 - 20:39
#20
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Цитата:
Горожанин_kst:
Не катит. Я борщем вакцинировался. Я даже знаю где продают самый вкусный борщ. Не помогло. )
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