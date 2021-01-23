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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 338 из 338«1...336337338
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.01.21 - 21:33
#5056
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Вроде работает Радикал... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6180
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.01.21 - 23:46
#5057
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Цитата:
drakon:

Себе оставь, пригодится ещё :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.01.21 - 23:49
#5058
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Цитата:
elektron:
Себе оставь, пригодится ещё :lol:

А где местные, сегодня?... :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6180
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.21 - 15:18
#5059
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Цитата:
drakon:
А где местные, сегодня?...

Вроде на месте все. Кроме Абайки и Макса. В отпуске наверное. :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.21 - 15:22
#5060
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Цитата:
elektron:
Вроде на месте все. Кроме Абайки и Макса.

Я вчера - спрашивал... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6180
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.21 - 15:25
#5061
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Цитата:
drakon:
Я вчера - спрашивал...

Да и ладно. Смотрю, вопрос на повестке дня стоит. Нельзя же без ответа оставить. ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.21 - 15:48
#5062
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Цитата:
elektron:
Нельзя же без ответа оставить.

Правильно. А абайка, наверное,
диссер - дописывает...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.21 - 15:54
#5063
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Цитата:
drakon:
диссер - дописывает


это понос по немецки?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.21 - 16:07
#5064
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Цитата:
alex_60:
это понос по немецки?

Алекс, посмотри 5056.
Для - тебя... :lol: ;-)
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