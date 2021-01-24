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≡ Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40783
Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:23
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"Дорогие мои подписчики и читатели! Ежедневно мне пишет очень большое количество людей с просьбой о помощи! Хочу твердо разъяснить свою позицию: нужды и потребности всех людей я исполнить не могу", - написала Алия Назарбаева.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9955
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:23
#1
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Наверно посмеялась над просьбой. Хи-хи у вас зп 60-70. Они столько тратят в час на собственного повара для себя а тут просят квартиру какие то людишки))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4431
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:30
#2
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Данный материал в других сетях вышел ещё во вторник, позабавили коменты, особенно один с рекомендациями бежать из страны пока не постигла участь узбекской принцессы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:33
#3
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сразу видно, хороший человек.
заботится об экологии и образовании.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13633
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:43
#4
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Судя по скриншоту - её просто троллят.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9955
Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 12:39
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Наверно. :lol: :lol:
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
9
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 15:28
#6
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Забота об образовании и экологии (наверное в своём поместье на берегах Женевского озера)долларовый миллиардер,добившийся всего своим трудом и умом (всего за одно поколение),это конечно нонсенс(в переводе с англ.-бессмыслица,абсурд)! Это завуалированный посыл страждущих помощи в эротическое путешествие. Что собственно и хотел показать автор этой статьи,но в общем -зачётно !
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1450
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 15:41
#7
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Цитата://А намерения мои просты: заниматься экологией и образованием!"//

Надо думать, так: скоро деньги заработанные ЕЁ непосильным трудом, хотя бы даже через пресловутый ТОО "РОП", ПОТЕКУТ рекой в систему образования и в экологию. И её дети и дети других гос.чиновников рвануться учиться НА РОДИНЕ, например в КСТУ или КГУ или же в РИИ и города Рудный и Жетыкара станут образцово-показательными в плане экологии и ОНА там купит скромненький и простенький коттедж за десяток миллионов и поселится там жить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9955
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 15:53
#8
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Цитата:
ACROS:

Согласись. Что красивая. Приходишь такой в офис и говоришь мне нада бабосы на развитие бизнеса. А она тебе глазами ням. Все. Выходишь с бабками и на бизнес и на эколгию, короче теперь ты всем должен.)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1450
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 16:09
#9
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Цитата:
Vit:
Выходишь с бабками


Халявными денежками, можно расскидыватся налево и направо, в том числе и на якобы: экологию и на образование. Модный тренд на Западе. И вся деятельность, заключается наверное: в проведений семинаров, всяких бизнес-тренингов, выпусков красочных буклетов, трескотни в СМИ и прочей богемной ерунды.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1450
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 16:13
#10
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Цитата:
Vit:
красивая.


Понятие красоты относительное. Кому то нравиться Джоконда, кому то нет. Всё зависит от угла зрения и количества выпитого алкоголя.
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