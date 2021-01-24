Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram

Отправлено: - 15:41

Цитата://А намерения мои просты: заниматься экологией и образованием!"//



Надо думать, так: скоро деньги заработанные ЕЁ непосильным трудом, хотя бы даже через пресловутый ТОО "РОП", ПОТЕКУТ рекой в систему образования и в экологию. И её дети и дети других гос.чиновников рвануться учиться НА РОДИНЕ, например в КСТУ или КГУ или же в РИИ и города Рудный и Жетыкара станут образцово-показательными в плане экологии и ОНА там купит скромненький и простенький коттедж за десяток миллионов и поселится там жить.