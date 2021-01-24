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Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40783
Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:23
"Дорогие мои подписчики и читатели! Ежедневно мне пишет очень большое количество людей с просьбой о помощи! Хочу твердо разъяснить свою позицию: нужды и потребности всех людей я исполнить не могу", - написала Алия Назарбаева.
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Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:23
Наверно посмеялась над просьбой. Хи-хи у вас зп 60-70. Они столько тратят в час на собственного повара для себя а тут просят квартиру какие то людишки))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4431
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:30
Данный материал в других сетях вышел ещё во вторник, позабавили коменты, особенно один с рекомендациями бежать из страны пока не постигла участь узбекской принцессы
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10615
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:33
сразу видно, хороший человек.
заботится об экологии и образовании.
заботится об экологии и образовании.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13633
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 11:43
Судя по скриншоту - её просто троллят.
Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 12:39
Цитата:
Victor Yang:Наверно.
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 9
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 15:28
Забота об образовании и экологии (наверное в своём поместье на берегах Женевского озера)долларовый миллиардер,добившийся всего своим трудом и умом (всего за одно поколение),это конечно нонсенс(в переводе с англ.-бессмыслица,абсурд)! Это завуалированный посыл страждущих помощи в эротическое путешествие. Что собственно и хотел показать автор этой статьи,но в общем -зачётно !
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 15:41
Цитата://А намерения мои просты: заниматься экологией и образованием!"//
Надо думать, так: скоро деньги заработанные ЕЁ непосильным трудом, хотя бы даже через пресловутый ТОО "РОП", ПОТЕКУТ рекой в систему образования и в экологию. И её дети и дети других гос.чиновников рвануться учиться НА РОДИНЕ, например в КСТУ или КГУ или же в РИИ и города Рудный и Жетыкара станут образцово-показательными в плане экологии и ОНА там купит скромненький и простенький коттедж за десяток миллионов и поселится там жить.
Надо думать, так: скоро деньги заработанные ЕЁ непосильным трудом, хотя бы даже через пресловутый ТОО "РОП", ПОТЕКУТ рекой в систему образования и в экологию. И её дети и дети других гос.чиновников рвануться учиться НА РОДИНЕ, например в КСТУ или КГУ или же в РИИ и города Рудный и Жетыкара станут образцово-показательными в плане экологии и ОНА там купит скромненький и простенький коттедж за десяток миллионов и поселится там жить.
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 15:53
Цитата:
Согласись. Что красивая. Приходишь такой в офис и говоришь мне нада бабосы на развитие бизнеса. А она тебе глазами ням. Все. Выходишь с бабками и на бизнес и на эколгию, короче теперь ты всем должен.)
ACROS:
Согласись. Что красивая. Приходишь такой в офис и говоришь мне нада бабосы на развитие бизнеса. А она тебе глазами ням. Все. Выходишь с бабками и на бизнес и на эколгию, короче теперь ты всем должен.)
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 16:09
Цитата:
Халявными денежками, можно расскидыватся налево и направо, в том числе и на якобы: экологию и на образование. Модный тренд на Западе. И вся деятельность, заключается наверное: в проведений семинаров, всяких бизнес-тренингов, выпусков красочных буклетов, трескотни в СМИ и прочей богемной ерунды.
Vit:
Выходишь с бабками
Выходишь с бабками
Халявными денежками, можно расскидыватся налево и направо, в том числе и на якобы: экологию и на образование. Модный тренд на Западе. И вся деятельность, заключается наверное: в проведений семинаров, всяких бизнес-тренингов, выпусков красочных буклетов, трескотни в СМИ и прочей богемной ерунды.
Re: Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram
Отправлено: 24.01.21 - 16:13
Цитата:
Понятие красоты относительное. Кому то нравиться Джоконда, кому то нет. Всё зависит от угла зрения и количества выпитого алкоголя.
Vit:
красивая.
красивая.
Понятие красоты относительное. Кому то нравиться Джоконда, кому то нет. Всё зависит от угла зрения и количества выпитого алкоголя.
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