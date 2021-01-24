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Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40783
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:27
Ежегодно наблюдаю, как рушится статус учителя в школе. Это бомба замедленного действия. И однажды, по терроризирующему звонку мамаши, которая найдется в каждой параллели, от мантры «Мой ребенок самый лучший, учитель его гнобит!» бомба взорвется.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4431
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:27
По своему опыту скажу, у строгих учителей знания учеников получаются более глубокими и основательными, не смотря что мы обзывали их всякими мегерами, циклопами до сих пор помню их. Если кто-то ноет что из школьной программы не все пригодилось в жизни, должны быть благодарны что их научили хотя бы просто думать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9955
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:34
Цитата:
Ну это старая пластинка) для министра, президента, акима, генерала это ваше не че не значит . Им до лампочки что твои однокласники учатся не дома. Они когда наступит час Х сядут в самолет с рюкзаком бабла и полетят в любую точку планеты. А ты, я, Вася в старости на улице не увидим молодежь. Хотя плюс тоже есть в автобусе будут свободные сидячие места)
почти все мои одноклассники учатся в России. Думаю, это что-нибудь да значит.
Ну это старая пластинка) для министра, президента, акима, генерала это ваше не че не значит . Им до лампочки что твои однокласники учатся не дома. Они когда наступит час Х сядут в самолет с рюкзаком бабла и полетят в любую точку планеты. А ты, я, Вася в старости на улице не увидим молодежь. Хотя плюс тоже есть в автобусе будут свободные сидячие места)
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:37
Комментарий удален модератором.
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:45
Цитата:
Фамилии разные бывают, а смеяться над ними - очень неприлично.
alex_60:
почему не
почему не
Фамилии разные бывают, а смеяться над ними - очень неприлично.
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 12:21
Цитата:
Большими буквами. да, да, смешно.
помню ты сам палкой был долго.
пока я тебе не сказал.
и ты сменил ник.
Victor Yang:
Фамилии разные бывают, а смеяться над ними - очень неприлично.
Фамилии разные бывают, а смеяться над ними - очень неприлично.
Большими буквами. да, да, смешно.
помню ты сам палкой был долго.
пока я тебе не сказал.
и ты сменил ник.
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 12:37
Цитата:
или ты свой предыдущий ник забыл?
странно что ты с изменением ника тогда сохранил статус кто диваны заносил.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2021 - 12:37]
Victor Yang:
или ты свой предыдущий ник забыл?
странно что ты с изменением ника тогда сохранил статус кто диваны заносил.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2021 - 12:37]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7146
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 12:43
Цитата:
Вроде не первый год замужем...
В НГ вообще-то давно принято писать фамилии авторов большими буквами: ВОРОНИН, ДЕНИСОВ и тд....
Для чего это замечание, для эффекта присутствия?
Цитата:
А я вспоминаю своего учителя химии... Она сначала преподавала у старшего брата. Её боялись всё! От имени Александра Викторовна бросало в холодный пот....Кто у неё был, понимает. Но ни разу ни у кого не было мысли что-то на неё написать. Потому что это были ЗНАНИЯ и ДИСЦИПЛИНА...
И единицы, которые она ставила, и сплошной ряд оценок в журнале у каждого, из которых могли быть и "2", и "3" подряд, никого не подтолкнули на жалобы. Потому что это заслужено. А в 11 классе я выбрал еще и химию сдавать, при том, что гуманитарий... Свою "ХОРОШО" в аттестате заработал.
alex_60:
Большими буквами. да, да, смешно.
Большими буквами. да, да, смешно.
Вроде не первый год замужем...
В НГ вообще-то давно принято писать фамилии авторов большими буквами: ВОРОНИН, ДЕНИСОВ и тд....
Для чего это замечание, для эффекта присутствия?
Цитата:
Первый год на нее каждый ученик и его родители хотели писать докладную.
А я вспоминаю своего учителя химии... Она сначала преподавала у старшего брата. Её боялись всё! От имени Александра Викторовна бросало в холодный пот....Кто у неё был, понимает. Но ни разу ни у кого не было мысли что-то на неё написать. Потому что это были ЗНАНИЯ и ДИСЦИПЛИНА...
И единицы, которые она ставила, и сплошной ряд оценок в журнале у каждого, из которых могли быть и "2", и "3" подряд, никого не подтолкнули на жалобы. Потому что это заслужено. А в 11 классе я выбрал еще и химию сдавать, при том, что гуманитарий... Свою "ХОРОШО" в аттестате заработал.
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 13:15
Цитата:
ну диванные, кровью же клялись..
yudjin:
ну диванные, кровью же клялись..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 49
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 13:32
Конечно можно ругать дистанционное образование. Но оно уже свершившийся факт. Как ни странно, но его проблемы пока в несовершенстве методик дистанционного образования и проблемах со связью.
Но у него есть преимущество. При дистанционном образовании, занятия смогут вести высококлассные учителя, не только в лучших гимназиях, но и просто в дальней деревне с 10-ю учениками. Приведи в этот поселок нормальную связь и не нужно таскать детей за 20 км в школу или отправлять их в интернат.
Решается проблема квалификации преподавателей. Проблема создания новых знаний школ.
Мы живем в эпоху когда многие системы образования уйдут в киберпространство. И как бы кто не возмущался, технологии уже не остановить.
И кстати решается проблема предвзятого отношения к ученикам и учителям, особенно когда ответы оценивать будет ИИ, а он будет лет так через 5. И мамаша уж ничего не скажет, смысл спорить с искином, если у него только логика, а не чувства, на слабо его не возьмёшь
[Исправлено: Janus, 24.01.2021 - 13:36]
[Исправлено: Janus, 24.01.2021 - 13:41]
Но у него есть преимущество. При дистанционном образовании, занятия смогут вести высококлассные учителя, не только в лучших гимназиях, но и просто в дальней деревне с 10-ю учениками. Приведи в этот поселок нормальную связь и не нужно таскать детей за 20 км в школу или отправлять их в интернат.
Решается проблема квалификации преподавателей. Проблема создания новых знаний школ.
Мы живем в эпоху когда многие системы образования уйдут в киберпространство. И как бы кто не возмущался, технологии уже не остановить.
И кстати решается проблема предвзятого отношения к ученикам и учителям, особенно когда ответы оценивать будет ИИ, а он будет лет так через 5. И мамаша уж ничего не скажет, смысл спорить с искином, если у него только логика, а не чувства, на слабо его не возьмёшь
[Исправлено: Janus, 24.01.2021 - 13:36]
[Исправлено: Janus, 24.01.2021 - 13:41]
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 13:45
Цитата:
Ты на себя много берёшь. Я значение узнал от знакомого.
Цитата:
Вообще ничего не понятно.
alex_60:
пока я тебе не сказал. и ты сменил ник.
пока я тебе не сказал. и ты сменил ник.
Ты на себя много берёшь. Я значение узнал от знакомого.
Цитата:
alex_60:
странно что ты с изменением ника тогда сохранил статус кто диваны заносил.
странно что ты с изменением ника тогда сохранил статус кто диваны заносил.
Вообще ничего не понятно.
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 15:01
Цитата:
зато понятно, что пост три, твоих рук дело.
Victor Yang:
Вообще ничего не понятно.
Вообще ничего не понятно.
зато понятно, что пост три, твоих рук дело.
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 15:04
Цитата:
да? когда врать то научился?
я то помню, как ты извивался.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2021 - 15:06]
Victor Yang:
Ты на себя много берёшь. Я значение узнал от знакомого.
Ты на себя много берёшь. Я значение узнал от знакомого.
да? когда врать то научился?
я то помню, как ты извивался.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2021 - 15:06]
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 15:38
СТАКАНОВ.
боишься своей фамилии?
боишься своей фамилии?
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