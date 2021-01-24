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≡ 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40783
177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 24.01.21 - 14:06
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Темп прироста заболеваемости за сутки, 23 января, составил – 1,9%. Днем ранее в регионе было выявлено 170 случаев КВИ. Темп прироста был на том же уровне.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9955
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 14:06
#1
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Россия практически полностью сняла все ограничения. Там пошла вакцинация. Если акимат читает, ужесточите границу, там если че врач сидит для галочки. Я хочу что б меня буквально заставляли проходить пцр, что б талон без прохождения пцр не был действителен. Да Я потеряю 2-4 часа на это все. Это лучше чем поздно ложится в больницу.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
49
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 14:33
#2
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А где наш бравый сан. врач, куда сховался.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
100
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 14:41
#3
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Такое ощущение,что эти цифры высасывают из пальца. Сказали будет пик 3 марта,значит надо нагнать прирост к этой дате. Предсказатели х...
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
49
177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 24.01.21 - 14:44
#4
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Цитата:
Охотник:
Такое ощущение, что эти цифры высасывают из пальца.

177 это только тех кого обнаружили, а сколько просто сидят дома и лечатся сами или не имеют симптомов.

[Исправлено: Janus, 24.01.2021 - 14:46]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9955
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 15:22
#5
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Цитата:
Охотник:

Не из пальца. Эти цифры шаг за шагом начинают показывать Реальность. 500 чел в сутки, думаю. Так. Приобретение машин скорых, и тп и тд.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 15:51
#6
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спасибо врачам.
и медсестрам.
и кухне.
выживем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1450
Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.01.21 - 16:36
#7
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Значит, надо всё по прежнему: дистанция; маски; личная гигиена и плюс вакцина. Если каждый это будет делать - всё будет в норме. Без этих дебильных нищебродских ярмарок и прочих столпотворений.
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