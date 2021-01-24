Re: 177 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...

Отправлено: - 14:06

Россия практически полностью сняла все ограничения. Там пошла вакцинация. Если акимат читает, ужесточите границу, там если че врач сидит для галочки. Я хочу что б меня буквально заставляли проходить пцр, что б талон без прохождения пцр не был действителен. Да Я потеряю 2-4 часа на это все. Это лучше чем поздно ложится в больницу.