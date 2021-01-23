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≡ Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа на инаугурации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40779
Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа на инаугурации
Отправлено: 23.01.21 - 11:08
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Новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался от пышной церемонии инаугурации. В частности, планируется отказ от специального кортежа и банкета. О своем взгляде на инаугурацию Жапаров рассказал на официальном сайте президента Кыргызстана.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
58
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 11:08
#1
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Да инаугурацию президента Кыргызстана можно было бы провести В Бишкеке на каком нибудь общедомовом собрании,всё равно очередная оппозиция скинет его
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1942
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 11:10
#2
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Слабак, прогнулся под толпу! - подумали коллеги-диктаторы из других стран постсоветского пространства.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9949
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 12:18
#3
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Цитата:
юля елиссева:

А по-моему его колегам по барабану и всему миру, че там "исполняет"президент кыргызстана.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6657
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 12:25
#4
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Да пусть хоть в автобусе на работу ездит
В постсоветских странах с диким капитализмом и бандитской олигархии ни народ решает а кланы
Станет неугодным для олигархии, опять выйдет подготовленная толпа молодежи и скинет его чтобы поставить следующего
А так это все видимость для показухи
Не дошли мы в своем развитии до скандинавской модели ещё.Страны где всю историю правили ханы,цари и генсеки-в сути своей диктаторы, демократия ещё не скоро получится)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1942
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 13:51
#5
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Цитата:
abaika95:
де всю историю правили ханы,цари и генсеки-в сути своей диктаторы,

врешь, Абайчик! Вот в учебнике по истории Казахстана написано, что у саков 3 тыщи лет назад уже демократия была. Сам отец истории Геродот завидовал кочевникам обитавшим на территории сей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6657
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 16:40
#6
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Цитата:
юля елиссева:
что у саков 3 тыщи лет назад уже демократия была.

Ну ниче раньше на Руси в княжестве новгородском тоже демократия была а теперь царь во дворца царь во дворца)
Как там первые либералы говорили,надо по капле выдавливать из себя раба а конкретнее менталитет менять
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1444
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 19:12
#7
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
юля елиссева:


Сказал же бывший первый президент, ныне работающий Елбасы: "....зачем нам она, демократия, не созрели ещё мы до неё...."
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10600
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 19:21
#8
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загадка.
вчера зек, сегодня президент.
какая страна?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10600
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 19:21
#9
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загадка.
вчера президент, сегодня зек.
какая страна?
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