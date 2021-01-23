Отправлено: - 16:40

юля елиссева:

что у саков 3 тыщи лет назад уже демократия была.

Цитата:Ну ниче раньше на Руси в княжестве новгородском тоже демократия была а теперь царь во дворца царь во дворца)Как там первые либералы говорили,надо по капле выдавливать из себя раба а конкретнее менталитет менять