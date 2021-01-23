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Бедные предприниматели. Отжимают всё и вся, никакой свободы.цитата: //- В 2015-2016 годах у ТОО «Стройпромгрупп» выявили нарушения в части налогового обложения, - сообщил эксперт РПП Мурат АБИШЕВ. - Недочисления по налогам составили более 150 млн тенге.//150 миллионов недочисленияЭто при какой налоговой ставке? Даже 10% взять, то значит прибыль, чистая прибыль должна быть 1 миллиард 500 миллионов, так как налог с прибыли, а не с оборота считать должны.Хотя о чём я? Да и кому?Цитата:// В частности, за то, что он без согласования с комитетом кредиторов увеличил штат сотрудников на 17 человек, а фонд заработной платы - на 73 млн тенге.//И опять не так?Увеличил количество рабочих мест, соответственно налоговые отчисления в бюджет. И опять "враг"? Может налоговую разогнать, нормальных спецов нанять? А не этих барыг по отжиму бизнеса.