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≡ Пропустить ТОО через круги ада...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40779
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 14:26
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ТОО «Стройпромгрупп» с 2005 года занимается выпуском керамического кирпича в больших объемах. В 2015-2016 годах налоговая проверка выявила нарушения и крупную недостачу средств. В связи с чем в 2017 году предприятию назначили реабилитацию сроком на 5 лет. С тех пор и началось противостояние между бывшим владельцем и новыми реабилитационными управляющими.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6173
Re: Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 14:26
#1
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Бедные предприниматели. Отжимают всё и вся, никакой свободы.
цитата: //- В 2015-2016 годах у ТОО «Стройпромгрупп» выявили нарушения в части налогового обложения, - сообщил эксперт РПП Мурат АБИШЕВ. - Недочисления по налогам составили более 150 млн тенге.//
150 миллионов недочисления :-o Это при какой налоговой ставке? Даже 10% взять, то значит прибыль, чистая прибыль должна быть 1 миллиард 500 миллионов, так как налог с прибыли, а не с оборота считать должны.
Хотя о чём я? Да и кому? :-(

Цитата:// В частности, за то, что он без согласования с комитетом кредиторов увеличил штат сотрудников на 17 человек, а фонд заработной платы - на 73 млн тенге.//

И опять не так? :-( Увеличил количество рабочих мест, соответственно налоговые отчисления в бюджет. И опять "враг"? Может налоговую разогнать, нормальных спецов нанять? А не этих барыг по отжиму бизнеса.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9949
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 14:31
#2
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Цитата:
elektron:
Прекращай, Поддался на слезы вора?. Продал кирпич, отдаай налоги, отдай зп Вроде все просто. А если ты вляпался с заказчиками, это твои проблемы. Мы все знаем что у кого то на счету есть пару лямов или лярдоов. Отдай, А потом вернешь их, по честному. И все не будет проблем.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6173
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 14:36
#3
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Цитата:
Vit:

А сам налоги честно платишь? ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9949
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 14:57
#4
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Да. Плачу. Попробуй только незаплати . Посадят на 100 лет сразу! Или расстреляют. Я ж не корупционер. Что б со мной возились в суде и статьи в газетах писали)

[Исправлено: Vit, 23.01.2021 - 14:00]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2193
Re: Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 15:04
#5
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Учредитель считает, что реабилитационные управляющие не заинтересованы в проведении антикризисных мер и продолжают расхищать его предприятие.

Источник:

Нисколько не сомневаюсь! Это же не его бизнес, и управляющим он будет не вечно. Вот и ловит момент! И штат увеличит - своих воткнёт, и зарплату хорошую им даст, и с продукцией по своему усмотрению поступит. И если в конечном счёте всё сведётся к краху, ему до лампочки. Он уже нажился, а что бизнесу конец - это же не его собственный бизнес!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9949
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 15:31
#6
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Цитата:
таноми52:
Ну раз сам учередитель не заинтересован в налогах, то почему другие должны. Смысл в этом заводе если налогов нет, если не какие социальные обязательства на себя не берут . Получается завод есть. Работает. Чел обогащается. Деньги где то.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6173
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 15:34
#7
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Цитата:
Vit:
если налогов нет,

Такого быть не может. Налоговая насчитала недочёт в 150 млн. А налоги платились, но был недочёт. Вот откуда он взялся и как налоговая на такую сумму вышла, вопрос другой. В первом комете привёл расчёт при 10% от прибыли. ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2193
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 16:36
#8
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Цитата:
Vit:
Ну раз сам учередитель не заинтересован в налогах,


Речь не о налогах, а о том, что люди со стороны (управляющий), скорее угробит бизнес, наживаясь на этом И тогда государство вообще никаких налогов не получит, а люди потеряют рабочие места. В то время как хозяин, в силу каких-либо причин,немного не доплативший налогов (таких предприятий навалом), такого бы не допустил, боясь остаться без бизнеса и источника доходов.
Также, может кончится тем, что заводик, выпускающий очень востребованную продукцию, выставят на продажу и его за копейки приобретут те, кто всё это заказал
Так что рейдерство вполне может иметь место
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3796
Re: Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 16:36
#9
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Цитата:
Однако определение суда до сих пор не исполнено.

Это ли новость для Костаная?
У нас судоисполнители такая же фикция как ГАСК и другие.
Решает только решала, он и бог и судья.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6173
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 16:48
#10
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А мне всё же интересно, как налоговая на именно 150 лямов вышла. Опять через погранцов? Так пусть с них налоги и дерут. Бизнес то зачем губить? Разве что для перенять. Как и с Розвиновым, отжали всё что можно. Но хоть на "жить" ему оставили.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9949
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 16:51
#11
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Цитата:
elektron:

Розину оставили около 100тыщ . Хватит что б быть богатым
Еще раз. Плати налоги. У нас налоги самые легкие. Вон актрос скажет. Выполняй и работай.).
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6173
Пропустить ТОО через круги ада...
Отправлено: 23.01.21 - 17:14
#12
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Цитата:
Vit:
Еще раз. Плати налоги

Если бы так всё просто было. К одному в Рудном майор с группой поддержки и с гранатой, другого вот налоговики "раздевают и разувают". А это ведь рабочие места, да ещё и в кризис. Когда людям и так не легко приходится. Как то не доверяю я всем этим структурвм, когда за границей дворцы и прочая недвижимость у некоторых ;-)
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