Отправлено: - 14:16

yudjin:

Цитата:Ярмарка это ваще дикость. Мой Пенс поехал зайца убил, мясо есть. Поехал рыбку наловил. Ему на пенсии (не фиг делать) реально развлекается. Ему яйца с нашей птицефабрики не нужны, не ведрами, не контейнерами. Живет и наслаждается жизнью. Вот смотрю. На всякие фото из ярмарки. . Мне кажется это больные люди , и их около сотни наверно. Те же самые и гоняют на эту ярмарку из года в год.