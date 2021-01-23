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≡ Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40779
Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 12:27
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За прошедшие сутки, 22 января, в регионе зарегистрировано 170 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,9%. В антилидерах, как и прежде, Костанай и Рудный.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
46
Re: Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в...
Отправлено: 23.01.21 - 12:27
#1
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Ну что требовалось доказать. А через 10 дней выплывет проблема студентов вузов и колледжей.
Кстати я всегда удивляюсь высказыванием о лидерах. Костанай более 250 тыс, Рудный более 120 тыс. Конечно они будут лидерами - там живет больше всего людей. Вы считайте заболеваемость не общем количестве, а на 1 тыс. населения. Тогда будет явная картина. Такое чувство что управление здравоохранения совсем забыла правила статистического учета.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
46
Re: Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в...
Отправлено: 23.01.21 - 12:31
#2
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И кстати куда наш новый сан врач скрылся. То есть при меньшей заболеваемости можно все закрывать, а при большей нет. Интересно как он это объяснит предпринимателям которые всю весну, лето, и осень не работали.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7145
Re: Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в...
Отправлено: 23.01.21 - 14:09
#3
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Ярмарка и выборы приносят свои плоды. Расплата за двойные стандарты, фиктивные проценты и липовых депутатов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9949
Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 14:16
#4
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Цитата:
yudjin:
Ярмарка это ваще дикость. Мой Пенс поехал зайца убил, мясо есть. Поехал рыбку наловил. Ему на пенсии (не фиг делать) реально развлекается. Ему яйца с нашей птицефабрики не нужны, не ведрами, не контейнерами. Живет и наслаждается жизнью. Вот смотрю. На всякие фото из ярмарки. . Мне кажется это больные люди , и их около сотни наверно. Те же самые и гоняют на эту ярмарку из года в год.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1781
Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 14:42
#5
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Какие выборы?! Какая ярмарка?! Я вас умоляю!
Сказано, что будет 3000 за сутки-сделают.
Как был спойлер, что 13 марта 2020 вирус зайдёт в страну...
Ничему не удивляюсь!
Всё идёт своим чередом, кредиты на борьбу должны быть освоены. Карфаген должен быть сожжён. Точка.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1781
Re: Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает расти в...
Отправлено: 23.01.21 - 16:50
#6
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Цитата:
Janus:

Ещё не вечер.
Активизируется врач, в понедельник. Закроют кафе и рестораны, для начала. И пассажирское сообщение внутри области перекроют. К бабке не ходить. Уже каждый следующий шаг предсказуем.
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