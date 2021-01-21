5 января 2021 года жительнице Костаная Элине КАЁХТИНОЙ пришло сообщение в Telegram: неизвестный ей парень сообщил, что у него есть фото и видео девушки интимного содержания. И предложил выбор: либо он через 10 минут отправит медиафайлы на разные «тематические» сайты, а также всем ее друзьям в соцсетях, либо она пришлет ему 5 000 рублей. К сообщению прикрепил реальные фото девушки, которые 2 года назад были удалены из переписки с ее бывшим парнем. О том, как действовать в таких ситуациях, о проблемах женщин и феминизме Элина рассказала «НГ». Читать статью
- Да, к сожалению, я тоже с таким столкнулась. До меня домогались, когда мне было 17 лет, причем это был знакомый человек.
Ночь, луна, лавочка. Сидят молодая пара! Ей 17 ему возможно чуть больше 19). Легкий поцелуй, рука так и тянется потрогать "запретные " места. А девушка, бац и говорит, слушай походу ты меня домогаешся и хочешь износиловать))) ох и феминистки
Ну женщины по идеи должны быть скромными. Одеваться правильно. Юбка около колен или ниже. Соски должны прикрыватся нижним бельем а не как у нас пол города ходят и все видно. И на крещение (наверно я уже даже не сотый чел или тясячный говорю))) в рубашечки надо окунатся а не в бикини.
Мы говорим о насилии... При чём здесь дресс-код? По-твоему, если на улице (вдруг!) появится голая женщина, то мужики имеют право...? И потом, понятие "скромная" растяжимо Во времена прабабушек женщина не должна была показывать даже лодыжку, а если мужчина всё же увидел, то он был обязан на ней жениться! Сравни сейчас: женщина может публично появиться в стрингах (англ. string «шнурок, верёвка»)!!! (Осуждаю, ибо количество интимных мест у людей стремительно уменьшается, тело для всех перестаёт быть притягательной тайной. И не зря учёные утверждают, что это уже является причиной асексуальности, половой холодности, как у мужчин, так и у женщин. Что вредит человечеству, ибо рождаемость снижается А мораль и нравственность - непреходящие ценности!
Vit: Ну женщины по идеи должны быть скромными. Одеваться правильно. Юбка около колен или ниже.
Даже если женщина не скромная - это не дает права применять насилие по отношению к ней. Женщина может быть абсолютно голая, провоцировать, но пока она не скажет "да" - нет никакого права трогать ее. У каждого есть право на личную неприкосновенность, и без разницы во что он одет.
Вы говорите про идеальный мир. Но если женщина будет ходить и трести буферами и голая, то и износа будет больше, а если скромная и правильно одетая, то и износа меньше. Поэтому я считаю что тот самый дресс-код в тему. И тогда не появится всякие мошеники про которые говорит автор. Дресс-код во всем. ))
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