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- Да, к сожалению, я тоже с таким столкнулась. До меня домогались, когда мне было 17 лет, причем это был знакомый человек.

Цитата:Ночь, луна, лавочка. Сидят молодая пара! Ей 17 ему возможно чуть больше 19). Легкий поцелуй, рука так и тянется потрогать "запретные " места. А девушка, бац и говорит, слушай походу ты меня домогаешся и хочешь износиловать))) ох и феминистки