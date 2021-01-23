Отправлено: - 12:19

Как бы мы не ругали СССР, но именно при нем в Казахской Советской Социалистической Республике была воздвигнута промышленность, оформились государственные структуры и т. д.

Причем без всякой борьбы за независимость, о которой у нас так часто говорят.

Моя страна разворована. Это уже очевидно. Я с этим и не спорю, просто я не согласен с этим

Цитата:Вот опять сектанское мнение что до 17 года ничего небыло,так то большинство городов в Казахстане были построены до 17 года,первые потуги в сельском хозяйстве и промышленности до 17 года были начаты,все дальнейшее развитие империи от бама до ГОЭЛРО были запланированы до 17года а при союзе это все с помощью мобилизации огромного числа людей (в том числе и заключённых) было реализовано.Все шло своим чередом в историиЦитата:Все постоянно любят путать обретение независимости и неизменную борьбу за нееСША боролось за свою независимостьА в КазССР было первое в союзе выступление против обнаглевшей политики Москвы и дальше как домино везде пошлоВот и вся разницаЦитата:Да есть такое,и когда был процесс активной приватизации что лично тов.Воронин делал? И что сделал чтобы этот процесс остановить?