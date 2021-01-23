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≡ Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40779
Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 09:52
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Казахстан знал в своей истории лишь феодальный и социалистический периоды. Капитализм свалился на нас неожиданно, как от незапланированной беременности. Мы мечтали родить социально ориентированный рынок, а забеременели монстром дикого капитализма.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10598
Re: Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 09:52
#1
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///Моя страна разворована//

это понятно.
жалко что миллиарды денег будут лежать
потом на каких то счетах..
невостребованные.
там то они не не нужны.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2193
Re: Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 09:55
#2
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Как всегда - не в бровь, а в глаз!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6657
Re: Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 12:19
#3
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Цитата:
Как бы мы не ругали СССР, но именно при нем в Казахской Советской Социалистической Республике была воздвигнута промышленность, оформились государственные структуры и т. д.

Вот опять сектанское мнение что до 17 года ничего небыло,так то большинство городов в Казахстане были построены до 17 года,первые потуги в сельском хозяйстве и промышленности до 17 года были начаты,все дальнейшее развитие империи от бама до ГОЭЛРО были запланированы до 17года а при союзе это все с помощью мобилизации огромного числа людей (в том числе и заключённых) было реализовано.Все шло своим чередом в истории
Цитата:
Причем без всякой борьбы за независимость, о которой у нас так часто говорят.

Все постоянно любят путать обретение независимости и неизменную борьбу за нее
США боролось за свою независимость
А в КазССР было первое в союзе выступление против обнаглевшей политики Москвы и дальше как домино везде пошло
Вот и вся разница
Цитата:
Моя страна разворована. Это уже очевидно. Я с этим и не спорю, просто я не согласен с этим

Да есть такое,и когда был процесс активной приватизации что лично тов.Воронин делал? И что сделал чтобы этот процесс остановить?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1442
Re: Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 15:20
#4
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Цитата://мы не ругали СССР//

Я НИКОГДА не ругал СССР.

И кто такие: МЫ - ".... мы, Николай Второй и так далее...." - пишите от СЕБЯ.

Цитата://Сенатор Ахылбек Куришбаев// - это бывший министр сельского хозяйства, который при посещении Акмолинской области, не смог различить семена пшеницы от ячменя. Конечно, ему можно сейчас говорить ВСЁ что угодно.
Если , РЕАЛЬНО: урожайность в 10-12 ц/га которую мы в среднем получаем сейчас,( для нашей 3-степной, засушливой зоны - это норма, ещё с советских времён, с годовой суммой осадков в 230-250 мм.) она ВСЕХ устраивает: много получим - элементарно её НЕКУДА девать: государство с ролью ОПЕРАТОРА-РЕАЛИЗАТОРА не справляется.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3796
Re: Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 16:40
#5
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Цитата:
В свое время в Казахстане явили миру уникальную форму приватизации государственных предприятий за казенные же деньги.

Не в бровь.
Наше дело стоять и не мычать.
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