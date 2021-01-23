ТОО «Стройпромгрупп» с 2005 года занимается выпуском керамического кирпича в больших объемах. В 2015-2016 годах налоговая проверка выявила нарушения и крупную недостачу средств. В связи с чем в 2017 году предприятию назначили реабилитацию сроком на 5 лет. С тех пор и началось противостояние между бывшим владельцем и новыми реабилитационными управляющими. Читать статью
Бедные предприниматели. Отжимают всё и вся, никакой свободы. цитата: //- В 2015-2016 годах у ТОО «Стройпромгрупп» выявили нарушения в части налогового обложения, - сообщил эксперт РПП Мурат АБИШЕВ. - Недочисления по налогам составили более 150 млн тенге.// 150 миллионов недочисления Это при какой налоговой ставке? Даже 10% взять, то значит прибыль, чистая прибыль должна быть 1 миллиард 500 миллионов, так как налог с прибыли, а не с оборота считать должны. Хотя о чём я? Да и кому?
Цитата:// В частности, за то, что он без согласования с комитетом кредиторов увеличил штат сотрудников на 17 человек, а фонд заработной платы - на 73 млн тенге.//
И опять не так? Увеличил количество рабочих мест, соответственно налоговые отчисления в бюджет. И опять "враг"? Может налоговую разогнать, нормальных спецов нанять? А не этих барыг по отжиму бизнеса.
Прекращай, Поддался на слезы вора?. Продал кирпич, отдаай налоги, отдай зп Вроде все просто. А если ты вляпался с заказчиками, это твои проблемы. Мы все знаем что у кого то на счету есть пару лямов или лярдоов. Отдай, А потом вернешь их, по честному. И все не будет проблем.
Нисколько не сомневаюсь! Это же не его бизнес, и управляющим он будет не вечно. Вот и ловит момент! И штат увеличит - своих воткнёт, и зарплату хорошую им даст, и с продукцией по своему усмотрению поступит. И если в конечном счёте всё сведётся к краху, ему до лампочки. Он уже нажился, а что бизнесу конец - это же не его собственный бизнес!
Ну раз сам учередитель не заинтересован в налогах, то почему другие должны. Смысл в этом заводе если налогов нет, если не какие социальные обязательства на себя не берут . Получается завод есть. Работает. Чел обогащается. Деньги где то.
Такого быть не может. Налоговая насчитала недочёт в 150 млн. А налоги платились, но был недочёт. Вот откуда он взялся и как налоговая на такую сумму вышла, вопрос другой. В первом комете привёл расчёт при 10% от прибыли.
Vit: Ну раз сам учередитель не заинтересован в налогах,
Речь не о налогах, а о том, что люди со стороны (управляющий), скорее угробит бизнес, наживаясь на этом И тогда государство вообще никаких налогов не получит, а люди потеряют рабочие места. В то время как хозяин, в силу каких-либо причин,немного не доплативший налогов (таких предприятий навалом), такого бы не допустил, боясь остаться без бизнеса и источника доходов. Также, может кончится тем, что заводик, выпускающий очень востребованную продукцию, выставят на продажу и его за копейки приобретут те, кто всё это заказал Так что рейдерство вполне может иметь место
А мне всё же интересно, как налоговая на именно 150 лямов вышла. Опять через погранцов? Так пусть с них налоги и дерут. Бизнес то зачем губить? Разве что для перенять. Как и с Розвиновым, отжали всё что можно. Но хоть на "жить" ему оставили.
Если бы так всё просто было. К одному в Рудном майор с группой поддержки и с гранатой, другого вот налоговики "раздевают и разувают". А это ведь рабочие места, да ещё и в кризис. Когда людям и так не легко приходится. Как то не доверяю я всем этим структурвм, когда за границей дворцы и прочая недвижимость у некоторых
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