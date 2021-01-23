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≡ В четырёх регионах Казахстана завышали стоимость при покупке аппаратов ИВЛ. Проводится расследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40779
В четырёх регионах Казахстана завышали стоимость при покупке аппаратов ИВЛ. Проводится расследование
Отправлено: 23.01.21 - 13:13
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В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской областях было допущено необоснованное завышение цен на 132 аппарата ИВЛ.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20950
Re: В четырёх регионах Казахстана завышали стоимость при покупке...
Отправлено: 23.01.21 - 13:13
#1
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Воруют и - врут.
Врут и - воруют... ;-)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
57
Re: В четырёх регионах Казахстана завышали стоимость при покупке...
Отправлено: 23.01.21 - 14:42
#2
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Цитата:
drakon:
Воруют и - врут. Врут и - воруют...

Когда же начнут расстреливать?Не уже ли когда президент приравнял пандемию к войне,у кого то поднимается рука для незаконной наживы?Боже мой что за времена настали?Одни отнекиваются от построенных дворцов и душат демократию другие обогащаются на здоровье людей...
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