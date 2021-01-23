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drakon:

Воруют и - врут. Врут и - воруют...

Цитата:Когда же начнут расстреливать?Не уже ли когда президент приравнял пандемию к войне,у кого то поднимается рука для незаконной наживы?Боже мой что за времена настали?Одни отнекиваются от построенных дворцов и душат демократию другие обогащаются на здоровье людей...