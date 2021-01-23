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≡ Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа на инаугурации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40774
Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа на инаугурации
Отправлено: 23.01.21 - 11:08
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Новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался от пышной церемонии инаугурации. В частности, планируется отказ от специального кортежа и банкета. О своем взгляде на инаугурацию Жапаров рассказал на официальном сайте президента Кыргызстана.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
56
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 11:08
#1
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Да инаугурацию президента Кыргызстана можно было бы провести В Бишкеке на каком нибудь общедомовом собрании,всё равно очередная оппозиция скинет его
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1941
Re: Новый президент Кыргызстана отказался от банкета и кортежа...
Отправлено: 23.01.21 - 11:10
#2
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Слабак, прогнулся под толпу! - подумали коллеги-диктаторы из других стран постсоветского пространства.
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