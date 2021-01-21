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≡ «В насилии виноват только насильник!»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40774
«В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 21.01.21 - 10:10
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5 января 2021 года жительнице Костаная Элине КАЁХТИНОЙ пришло сообщение в Telegram: неизвестный ей парень сообщил, что у него есть фото и видео девушки интимного содержания. И предложил выбор: либо он через 10 минут отправит медиафайлы на разные «тематические» сайты, а также всем ее друзьям в соцсетях, либо она пришлет ему 5 000 рублей. К сообщению прикрепил реальные фото девушки, которые 2 года назад были удалены из переписки с ее бывшим парнем. О том, как действовать в таких ситуациях, о проблемах женщин и феминизме Элина рассказала «НГ».
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7588
Re: «В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 21.01.21 - 10:10
#1
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Цитата:
Насилие невозможно спровоцировать, это действие полностью в ответственности человека, который его совершает.


Внешний локус контроля, классика.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6654
Re: «В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 21.01.21 - 10:59
#2
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Хорошая статья,нужная
Фотка правда не в тему
"Пошлая" фотка
Не в плане натуры а в плане эстетики
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1441
Re: «В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 21.01.21 - 18:46
#3
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мне данное сообщение приходило в ноябре, только на емайл и просили 100 американских рублей, пожелал удачи и отправил письмо в спам.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20949
Re: «В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 21.01.21 - 18:53
#4
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Цитата:
abaika95:
Пошлая" фотка

Она же психолог-педагог.
Коллега... :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
543
«В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 21.01.21 - 22:09
#5
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Такое чувство, что редакцию "развели". Чел пиарится.
IMHO
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9938
Re: «В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 23.01.21 - 09:04
#6
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Цитата:
- Да, к сожалению, я тоже с таким столкнулась. До меня домогались, когда мне было 17 лет, причем это был знакомый человек.

Ночь, луна, лавочка. Сидят молодая пара! Ей 17 ему возможно чуть больше 19). Легкий поцелуй, рука так и тянется потрогать "запретные " места. А девушка, бац и говорит, слушай походу ты меня домогаешся и хочешь износиловать))) ох и феминистки :lol:
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2190
Re: «В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 23.01.21 - 10:15
#7
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Мы привыкли, что должны быть скромными, что женщины в принципе не должны хотеть плотской любви, в обществе это считается прерогативой мужчин.

Источник:

Но, при насилии опять же будут обвинять женщину ("дополнение к мужчине"), какой бы скромной она не была.
Умница, Элина!
Forward!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9938
«В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 23.01.21 - 10:27
#8
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Цитата:
таноми52:
Ну женщины по идеи должны быть скромными. Одеваться правильно. Юбка около колен или ниже. Соски должны прикрыватся нижним бельем а не как у нас пол города ходят и все видно. И на крещение (наверно я уже даже не сотый чел или тясячный говорю))) в рубашечки надо окунатся а не в бикини.

[Исправлено: Vit, 23.01.2021 - 09:29]
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2190
«В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 23.01.21 - 11:17
#9
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Цитата:
Vit:
Ну женщины по идеи должны быть скромными.


Мы говорим о насилии... При чём здесь дресс-код?
По-твоему, если на улице (вдруг!) появится голая женщина, то мужики имеют право...?
И потом, понятие "скромная" растяжимо :-)
Во времена прабабушек женщина не должна была показывать даже лодыжку, а если мужчина всё же увидел, то он был обязан на ней жениться!
Сравни сейчас: женщина может публично появиться в стрингах (англ. string «шнурок, верёвка»)!!!
(Осуждаю, ибо количество интимных мест у людей стремительно уменьшается, тело для всех перестаёт быть притягательной тайной. И не зря учёные утверждают, что это уже является причиной асексуальности, половой холодности, как у мужчин, так и у женщин. Что вредит человечеству, ибо рождаемость снижается :-)
А мораль и нравственность - непреходящие ценности!
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
14
Re: «В насилии виноват только насильник!»
Отправлено: 23.01.21 - 11:29
#10
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Цитата:
Vit:
Ну женщины по идеи должны быть скромными. Одеваться правильно. Юбка около колен или ниже.


Даже если женщина не скромная - это не дает права применять насилие по отношению к ней. Женщина может быть абсолютно голая, провоцировать, но пока она не скажет "да" - нет никакого права трогать ее. У каждого есть право на личную неприкосновенность, и без разницы во что он одет.
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