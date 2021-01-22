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≡ Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40774
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 11:39
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За прошедшие сутки, 21 января, в регионе зарегистрировано 125 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. После проведения ярмарки в Костанае и выборов в Парламент прошло 11-12 дней.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10598
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 09:46
#15
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могу еще раз это повторить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9938
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 10:19
#16
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Цитата:
alex_60:
Алекс новую инфу в инете прочитал. Кто повторно заболел в течении 140 дней после первой, то там смертность почти у 30% вроде. У меня 220 дней прошло. Хотя все равно не по себе как то. Фиг знает как этот вирус себя покажет, может притаился где нибудь в уголке тела. Вот смотрю в РФ богатые артисты, со связями умирают, не могут выгребсти.
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