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≡ Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40774
Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 09:52
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Казахстан знал в своей истории лишь феодальный и социалистический периоды. Капитализм свалился на нас неожиданно, как от незапланированной беременности. Мы мечтали родить социально ориентированный рынок, а забеременели монстром дикого капитализма.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10598
Re: Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 09:52
#1
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///Моя страна разворована//

это понятно.
жалко что миллиарды денег будут лежать
потом на каких то счетах..
невостребованные.
там то они не не нужны.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2190
Re: Николай ВОРОНИН: Внеплановая беременность
Отправлено: 23.01.21 - 09:55
#2
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Как всегда - не в бровь, а в глаз!
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