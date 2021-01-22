Отправлено: - 08:00

Горожанин_kst:

Цитата:Я на статистику уже не смотрю. Знаю много людей в своем окружение которым не брали пцр но выписывали лекарства как ковидникам при средне-тяжелых симптомах. . В принципе меня это не пугало, думал ну пускай, лишь бы скорей все переболели и жизнь наладится у всех. Еще "вчера" считал летом должно вроде все закончится. Щас чет боюсь что нет. Начинается вакцинация. Казахстан разрешает у нас сразу ряд вакцин, и в том числе мутных от которых люди умирают. У меня куча вопросов. Готовы ли наши врачи определят кому можно делать прививку а кому нет? . Насколько наши лаборатории смогут определять антитела для пациентов? Я к тому что как бы летом люди не начили умирать от не умелого использования вакцин. Ну и под эту тему могут продлить карантин.