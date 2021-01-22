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Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40772
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 11:39
За прошедшие сутки, 21 января, в регионе зарегистрировано 125 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. После проведения ярмарки в Костанае и выборов в Парламент прошло 11-12 дней.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 43
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 11:39
То ли еще будет. Студенты очно учатся. В общагах холодно. Ждем в феврале большого белого ....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20949
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 11:58
Причём тут - выборы?
Ярмарка - виновата...
Ярмарка - виновата...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7143
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 12:34
Это еще реальная явка была около 20%... Было бы больше, тогда вообще караул.
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 19:17
Это запрет крещенского купания
Вы всё ещё смотрите на эти цифры? Всё ещё кому то верите?!)
Вы всё ещё смотрите на эти цифры? Всё ещё кому то верите?!)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6654
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 19:44
Цитата:
Вирус проявляется через 2 недели
От 21 числа отнимаем 14 получаем 7 января рождество,хорошо гульнули люди видно)
yudjin:
Это еще реальная явка была около 20%... Было бы больше, тогда вообще караул
Это еще реальная явка была около 20%... Было бы больше, тогда вообще караул
Вирус проявляется через 2 недели
От 21 числа отнимаем 14 получаем 7 января рождество,хорошо гульнули люди видно)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6168
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 19:53
Цитата:
В среднем 4-10 дней
abaika95:
Вирус проявляется через 2 недели
Вирус проявляется через 2 недели
В среднем 4-10 дней
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 20:04
В среднем)
В число это попадают оттестированные больные, носители (бессимптомные, условно не больные переносчики), люди с антителами(переболевшие, но уже не являющиеся заразными). Вот как надо в данный исторический момент, так и показывают общую сумму.
А сколько не тестированных?
Есть один фактор-количество свободных коек в стационарах, на него ориентируйтесь, а не пугайте "резкими" ростами. Второй год пошёл, не надо. Всем всё давно понятно.
В число это попадают оттестированные больные, носители (бессимптомные, условно не больные переносчики), люди с антителами(переболевшие, но уже не являющиеся заразными). Вот как надо в данный исторический момент, так и показывают общую сумму.
А сколько не тестированных?
Есть один фактор-количество свободных коек в стационарах, на него ориентируйтесь, а не пугайте "резкими" ростами. Второй год пошёл, не надо. Всем всё давно понятно.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10595
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 21:08
Цитата:
вы не пореболели?
Горожанин_kst:
вы не пореболели?
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 21:56
Цитата:
Да кто ж его знает?!
Летом недельку запахи не чуял. Чуть дыхание затруднённое. Без температуры.
Что это было одному Богу известно
alex_60:
Да кто ж его знает?!
Летом недельку запахи не чуял. Чуть дыхание затруднённое. Без температуры.
Что это было одному Богу известно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6168
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 22:41
Цитата:
Да уже весь год такие симптомы. Если в квартирах ещё вообще запрут, то скоро коляску покупать можно.
Горожанин_kst:
Летом недельку запахи не чуял. Чуть дыхание затруднённое. Без температуры.
Летом недельку запахи не чуял. Чуть дыхание затруднённое. Без температуры.
Да уже весь год такие симптомы. Если в квартирах ещё вообще запрут, то скоро коляску покупать можно.
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 23:26
Цитата:
Точняк)
Меньше жути нагонять надо. "Резкими" скачками
elektron:
Точняк)
Меньше жути нагонять надо. "Резкими" скачками
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9935
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 08:00
Цитата:
. Щас чет боюсь что нет. Начинается вакцинация. Казахстан разрешает у нас сразу ряд вакцин, и в том числе мутных от которых люди умирают. У меня куча вопросов. Готовы ли наши врачи определят кому можно делать прививку а кому нет? . Насколько наши лаборатории смогут определять антитела для пациентов? Я к тому что как бы летом люди не начили умирать от не умелого использования вакцин. Ну и под эту тему могут продлить карантин.
Горожанин_kst:Я на статистику уже не смотрю. Знаю много людей в своем окружение которым не брали пцр но выписывали лекарства как ковидникам при средне-тяжелых симптомах. . В принципе меня это не пугало, думал ну пускай, лишь бы скорей все переболели и жизнь наладится у всех. Еще "вчера" считал летом должно вроде все закончится
. Щас чет боюсь что нет. Начинается вакцинация. Казахстан разрешает у нас сразу ряд вакцин, и в том числе мутных от которых люди умирают. У меня куча вопросов. Готовы ли наши врачи определят кому можно делать прививку а кому нет? . Насколько наши лаборатории смогут определять антитела для пациентов? Я к тому что как бы летом люди не начили умирать от не умелого использования вакцин. Ну и под эту тему могут продлить карантин.
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 23.01.21 - 08:22
Цитата:
Вот и я думаю, что сейчас многое, очень многое работает именно на то чтоб продлить карантин. Кому война, а кому....
Vit:
Вот и я думаю, что сейчас многое, очень многое работает именно на то чтоб продлить карантин. Кому война, а кому....
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