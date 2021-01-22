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В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40772
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 13:09
В Центре защиты прав потребителей Рудного указывают, что соль наносит вред окружающей среде, а ее использование в посыпке дорог запрещено. На подготовительном заседании суда выяснилось, что работы по борьбе с гололедом в Рудном приостановлены до разъяснений госорганов.
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Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 13:09
Опять, Рудный, впереди планеты - всей...
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 13:22
У нас до сих пор,пользуются,этой смесью.
И "Зелёные", почемуто - молчат...
И "Зелёные", почемуто - молчат...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 55
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 13:58
Как хорошо было при СовДепе....никто и никогда не боролся с гололёдом...тротуары на окраинах города вообще не чистили никогда ....ходили по козьим тропам..и все были счастливы...дабы и не мечтали ходить по очищенным тротуарам
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7143
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 15:00
Цитата:
ВЧКушка, не в чищенных тротуарах счастье... в них комфорт передвижения. Но смею тебя расстроить за годы нэзалэжности козьи тропы никуда не исчезли... и в 2016-ом вдоль главного проспекта:
и сейчас.
Цитата:
Поддерживаю. Такого срача на дорогах, как последние 2 года, когда начали сыпать эту х...нь, никогда не было. Ладно с больших дорог еще сгребают, но пока до этого дойдет, машины развозят в проулки и дворы. Получается мерзкая и скользкая жижа, которая месится неделями.
Раньше зима была чистой и белоснежной, теперь от этой грязи подъезды и прихожая уделаны. Обувь, и одежда портится, за машины не скажу...пусть водители пишут.
ПолиграфЪ Боярышников: ...ходили по козьим тропам..и все были счастливы...
ВЧКушка, не в чищенных тротуарах счастье... в них комфорт передвижения. Но смею тебя расстроить за годы нэзалэжности козьи тропы никуда не исчезли... и в 2016-ом вдоль главного проспекта:
и сейчас.
Цитата:
С требованием запретить использовать поваренную соль для борьбы с гололедом
Поддерживаю. Такого срача на дорогах, как последние 2 года, когда начали сыпать эту х...нь, никогда не было. Ладно с больших дорог еще сгребают, но пока до этого дойдет, машины развозят в проулки и дворы. Получается мерзкая и скользкая жижа, которая месится неделями.
Раньше зима была чистой и белоснежной, теперь от этой грязи подъезды и прихожая уделаны. Обувь, и одежда портится, за машины не скажу...пусть водители пишут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6654
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 15:05
Цитата:
Открою секрет для слепенького урбаниста что чуть выше есть нормальная человеческая почищенная тропа и в 2016 году она тоже была и сейчас есть) и козьями тропами не надо ходить ради эффектной фоточки с припиской "Доколе!"
yudjin:
Но смею тебя расстроить за годы нэзалэжности козьи тропы никуда не исчезли... и в 2016-ом вдоль главного проспекта:
Но смею тебя расстроить за годы нэзалэжности козьи тропы никуда не исчезли... и в 2016-ом вдоль главного проспекта:
Открою секрет для слепенького урбаниста что чуть выше есть нормальная человеческая почищенная тропа и в 2016 году она тоже была и сейчас есть) и козьями тропами не надо ходить ради эффектной фоточки с припиской "Доколе!"
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 15:47
Цитата:
А какой, извините меня, дурак, смесь на снег - кидает?...
yudjin:
Раньше зима была чистой и белоснежной, теперь от этой грязи подъезды и прихожая уделаны.
Раньше зима была чистой и белоснежной, теперь от этой грязи подъезды и прихожая уделаны.
А какой, извините меня, дурак, смесь на снег - кидает?...
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 15:49
Сначала снег - уберите. Затем лёд - посыпайте...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1441
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 16:23
Цитата:
"Рахат-2018".
В ноябре запретили, и только в январе задали вопрос: ещё два месяца ожидания ответа и так скоро и зима кончится.
drakon:
дурак
дурак
"Рахат-2018".
В ноябре запретили, и только в январе задали вопрос: ещё два месяца ожидания ответа и так скоро и зима кончится.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13630
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 23:19
Хотел было обвинить в диверсии, но посмотрел в экологический кодекс - и правда, запрещено использование поваренной соли. А подрядчику можно купить специальную смесь и посыпать им лёд.
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