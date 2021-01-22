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≡ Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40772
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 11:39
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За прошедшие сутки, 21 января, в регионе зарегистрировано 125 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,4%. После проведения ярмарки в Костанае и выборов в Парламент прошло 11-12 дней.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
43
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 11:39
#1
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То ли еще будет. Студенты очно учатся. В общагах холодно. Ждем в феврале большого белого ....
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20949
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 11:58
#2
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Причём тут - выборы?
Ярмарка - виновата... :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7143
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 12:34
#3
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Это еще реальная явка была около 20%... Было бы больше, тогда вообще караул.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1777
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 19:17
#4
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Это запрет крещенского купания:-)
Вы всё ещё смотрите на эти цифры? Всё ещё кому то верите?!)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6654
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 19:44
#5
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Цитата:
yudjin:
Это еще реальная явка была около 20%... Было бы больше, тогда вообще караул

Вирус проявляется через 2 недели
От 21 числа отнимаем 14 получаем 7 января рождество,хорошо гульнули люди видно)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6168
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 19:53
#6
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Цитата:
abaika95:
Вирус проявляется через 2 недели

В среднем 4-10 дней ;-)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1777
Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...
Отправлено: 22.01.21 - 20:04
#7
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В среднем)
В число это попадают оттестированные больные, носители (бессимптомные, условно не больные переносчики), люди с антителами(переболевшие, но уже не являющиеся заразными). Вот как надо в данный исторический момент, так и показывают общую сумму.
А сколько не тестированных?
Есть один фактор-количество свободных коек в стационарах, на него ориентируйтесь, а не пугайте "резкими" ростами. Второй год пошёл, не надо. Всем всё давно понятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10595
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 21:08
#8
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Цитата:
Горожанин_kst:

вы не пореболели?
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1777
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 21:56
#9
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Цитата:
alex_60:

Да кто ж его знает?!
Летом недельку запахи не чуял. Чуть дыхание затруднённое. Без температуры.
Что это было одному Богу известно
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6168
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 22:41
#10
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Цитата:
Горожанин_kst:
Летом недельку запахи не чуял. Чуть дыхание затруднённое. Без температуры.

Да уже весь год такие симптомы. Если в квартирах ещё вообще запрут, то скоро коляску покупать можно. :lol:
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