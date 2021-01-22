Re: Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Костанайской...

Отправлено: - 20:04

В среднем)

В число это попадают оттестированные больные, носители (бессимптомные, условно не больные переносчики), люди с антителами(переболевшие, но уже не являющиеся заразными). Вот как надо в данный исторический момент, так и показывают общую сумму.

А сколько не тестированных?

Есть один фактор-количество свободных коек в стационарах, на него ориентируйтесь, а не пугайте "резкими" ростами. Второй год пошёл, не надо. Всем всё давно понятно.