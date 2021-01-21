Отправлено: - 19:39

alex_60:

больной ведь человек,проповедник, фашист же по сути, , бросил на алтарь, семью, жену, детей.

[Исправлено: abaika95, 22.01.2021 - 19:49]

Цитата:сделал над собой усилие и посмотрел его ролик полностьюНу что у него не отнять точнее у его кураторов по всем последним разоблачениям а делал их отдельный батальон информационно-психологической войны,армии США так это то что ролики бьют в саму сутьРоссийская пропаганда 20 лет делала из Путина народного царя батюшку,такой бессребреник,стильный офицер спецслужбист который за Россию горой стоит и против всех ворогов внешних и внутренних борется не жалеет живота своегоВытащил страну из тьмы 90ых куда до этого завел ее ЕльцинПеребил всех олигархов которые издевались над народомПротив него а значит и против страны злые западные враги постоянно плетут сеть подстав и провокацийУбивают недовольных его политикой оппозиционеров перед кремлем чтобы подставитьУбивают журналистов в его день рожденье чтобы подставитьНу а ему ничего лишнего не надо,костюмчик стильный,на охоте в российском армейском бушлате,часы дорогие но не самые выпендрежные,ведёт себя скромно,говорит тихо......и тут бац бац бац бац бац бацРасследование что за отравлением Навального стоит ФСБ а значит и Путин-бацРасследование что Путин построил себе огромный безвкусный особняк с кальянными и личным театром и все это в аляповом пошлом стиле- бацВ том же расследовании факты что Путин поднял всех своих друзей и родственников и сделал их олигархами-бацДля неокрепших умов такие ролики и такие факты как тряпка для быкаИ никто уже не глядит в суть ролика а просто сидит и злится перед экраном:-"Агааа вот с**а!! Я тут в хрущевке последний пельмень доедаю а этот в гигантском дворце с виноградниками с личным хоккейным кортом,с личным Казино и бассейном! С отдельным выходом к морю пробитым в скале специально для этого,вот же тварь!!! И ещё какой мелочный шизик,специальная комната у него для игры в машинки есть,комната для танцулек и ёршик для чистки унитазов за 700 евро!!"И да этот человек уже не будет сапостовлять фактыПриведу отдельные которые бросаются в глазаЕсли Навальный попал в кому после жёсткого отравления смертельным ядом и вышел из нее еле живой, как он умудряется в короткий срок что он был в Германии провести это гигантское расследовании да и ещё вполне бодрячком разьезжать по Дрезденам? Да он валятся должен дома в кровати после комы ещё месяца три восстанавливатьсяИ потом в ролике он говорит что этот объект супер засекречен и над ним бесполетная зона как на АЭС и подплывать к нему даже нельзя и тут вуаля дрон облетает всю площадку чуть на головы рабочим не садится и никто даже ухом не повел? Ни служба охраны ни ФСБ у которых давно на вооружение есть спец сбиватели дроновИ где вообще главное доказательство что дворец лично путинский а не принадлежит к примеру всему правительству для гулянок? Или дирекции Газпрома?Ну зачем одному человек театр с 20 посадочными местами,казино,танцевальный зал для дискотек,чайная комната размером с 3 этажное здание,кальянная тоже с 20 посадочными местами и шестом для стриптиза? Ну куда одному человек столько если при этом не вылазит из МосквыОдни вопросы