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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 14:07
- Остановить строительство стены на границе с Мексикой,
Цитата:
Kairat stayer:
Самый главный вопрос, для американсков ( как физ.лиц, так и юр.лиц) - это что сделает с налогами, старик Байден: повысит или оставит на прежней (трамповской) ставке.
Американцы, "ХОЗЯЕВА" планеты Земля, и для них первично: ВСЁ то ЧТО делается в их стране; внешняя политика - это ВТОРИЧНЫЙ продукт; СЛЕДСТВИЕ- действий их национальных и транснациональных компаний.
А, эта инициатива: Б.Обамы, первого президента, афро-американо-мусульманского происхождения.
Цитата:
Kairat stayer:
Это инициатива герой-любовника-саксофониста Б.Клинтона начатая им во времена своего второго срока.
- Отменить мусульманский запрет установленный Трампом н
Это инициатива герой-любовника-саксофониста Б.Клинтона начатая им во времена своего второго срока.
- Отменить мусульманский запрет установленный Трампом н
Kairat stayer:
Самый главный вопрос, для американсков ( как физ.лиц, так и юр.лиц) - это что сделает с налогами, старик Байден: повысит или оставит на прежней (трамповской) ставке.
Американцы, "ХОЗЯЕВА" планеты Земля, и для них первично: ВСЁ то ЧТО делается в их стране; внешняя политика - это ВТОРИЧНЫЙ продукт; СЛЕДСТВИЕ- действий их национальных и транснациональных компаний.
А, эта инициатива: Б.Обамы, первого президента, афро-американо-мусульманского происхождения.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 14:31
Цитата:
На мой взгляд в настоявшее время, в основном экономика мира держится условно на трёх Китах. Это - США и Объединённая Европа (ЕС), у каждой из которых доля более 20% от мирового ВВП и третие Китай доля ВВП порядка 19% от мирового. Вместе более 60%. Если первые и вторые являются союзниками, при этом для США Китай является противником в первую очередь в экономическом противостоянии.
Торговые войны наверняка продолжатся, да и различные меры по сдерживанию Китая со стороны США тоже будут предприниматься, думаю, что последние будут задействовать все рычаги влияния, посмотрим. Как отметил выше, будем следить за развитием событии.
ACROS:
Американцы, "ХОЗЯЕВА" планеты Земля, и для них первично: ВСЁ то ЧТО делается в их стране; внешняя политика - это ВТОРИЧНЫЙ продукт; СЛЕДСТВИЕ- действий их национальных и транснациональных компаний.
Американцы, "ХОЗЯЕВА" планеты Земля, и для них первично: ВСЁ то ЧТО делается в их стране; внешняя политика - это ВТОРИЧНЫЙ продукт; СЛЕДСТВИЕ- действий их национальных и транснациональных компаний.
На мой взгляд в настоявшее время, в основном экономика мира держится условно на трёх Китах. Это - США и Объединённая Европа (ЕС), у каждой из которых доля более 20% от мирового ВВП и третие Китай доля ВВП порядка 19% от мирового. Вместе более 60%. Если первые и вторые являются союзниками, при этом для США Китай является противником в первую очередь в экономическом противостоянии.
Торговые войны наверняка продолжатся, да и различные меры по сдерживанию Китая со стороны США тоже будут предприниматься, думаю, что последние будут задействовать все рычаги влияния, посмотрим. Как отметил выше, будем следить за развитием событии.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 14:41
Цитата:
Цитата:
Тогда, получается, что у Клинтона, Обамы и Трампа были общие взгляды по отдельным данным вопросам. При этом при Байдене курс меняется, и он не раскачивается а с первого дня правления принял действенные меры по отмене ряда указов своего предшественника. Значит есть конкретная концепция, которая поэтапно будет исполняться.
ACROS:
Это инициатива герой-любовника-саксофониста Б.Клинтона начатая им во времена своего второго срока.
Это инициатива герой-любовника-саксофониста Б.Клинтона начатая им во времена своего второго срока.
Цитата:
ACROS:
А, эта инициатива: Б.Обамы, первого президента, афро-американо-мусульманского происхождения.
А, эта инициатива: Б.Обамы, первого президента, афро-американо-мусульманского происхождения.
Тогда, получается, что у Клинтона, Обамы и Трампа были общие взгляды по отдельным данным вопросам. При этом при Байдене курс меняется, и он не раскачивается а с первого дня правления принял действенные меры по отмене ряда указов своего предшественника. Значит есть конкретная концепция, которая поэтапно будет исполняться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 15:33
Цитата:
конечно, его же 78 летнего поддерживает
80 летняя Пелоси,что бы его ветром не сдуло.
недавно же падал,ноги переломал обе.
Kairat stayer:
и он не раскачивается
и он не раскачивается
конечно, его же 78 летнего поддерживает
80 летняя Пелоси,что бы его ветром не сдуло.
недавно же падал,ноги переломал обе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.01.21 - 11:45
Цитата:
ну что, следишь?
недолго музыка играла.
на рассмотрение Конгресса США внесен проект резолюции
об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена.
/...Его практика злоупотребления властью .. длительна
и вызывает обеспокоенность.
он сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера
и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных
иностранных энергетических компаний ..//
Kairat stayer:
Как отметил выше, будем следить за развитием событии.
Как отметил выше, будем следить за развитием событии.
ну что, следишь?
недолго музыка играла.
на рассмотрение Конгресса США внесен проект резолюции
об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена.
/...Его практика злоупотребления властью .. длительна
и вызывает обеспокоенность.
он сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера
и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных
иностранных энергетических компаний ..//
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.01.21 - 18:41
о, всю верхушку секты Бога Пациента
закрыли.
правильно.
борцы за веру должны страдать.
Серика нашего тоже похоже закрыли.
ну всю банду короче.
больной ведь человек,проповедник, фашист же по сути, , бросил на алтарь, семью, жену, детей.
3.5 посидит. у него и так на на лбу уже борозды, и глаза круглые.
отрабатывает.
похоронят потом или прах перенесут на
Арлингтонское национальное кладбище.
закрыли.
правильно.
борцы за веру должны страдать.
Серика нашего тоже похоже закрыли.
ну всю банду короче.
больной ведь человек,проповедник, фашист же по сути, , бросил на алтарь, семью, жену, детей.
3.5 посидит. у него и так на на лбу уже борозды, и глаза круглые.
отрабатывает.
похоронят потом или прах перенесут на
Арлингтонское национальное кладбище.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.01.21 - 19:39
Цитата:
Ну что у него не отнять точнее у его кураторов по всем последним разоблачениям а делал их отдельный батальон информационно-психологической войны,армии США так это то что ролики бьют в саму суть
Российская пропаганда 20 лет делала из Путина народного царя батюшку,такой бессребреник,стильный офицер спецслужбист который за Россию горой стоит и против всех ворогов внешних и внутренних борется не жалеет живота своего
Вытащил страну из тьмы 90ых куда до этого завел ее Ельцин
Перебил всех олигархов которые издевались над народом
Против него а значит и против страны злые западные враги постоянно плетут сеть подстав и провокаций
Убивают недовольных его политикой оппозиционеров перед кремлем чтобы подставить
Убивают журналистов в его день рожденье чтобы поставить
Ну а ему ничего лишнего не надо,костюмчик стильный,на охоте в российском армейском бушлате,часы дорогие но не самые выпендрежные,ведёт себя скромно,говорит тихо......и тут бац бац бац бац бац бац
Расследование что за отравлением Навального стоит ФСБ а значит и Путин-бац
Расследование что Путин построил себе огромный безвкусный особняк с кальянными и личным театром и все это в аляповом пошлом стиле- бац
В том же расследовании факты что Путин поднял всех своих друзей и родственников и сделал их олигархами-бац
Для неокрепших умов такие ролики и такие факты как тряпка для быка
И никто уже не глядит в суть ролика а просто сидит и злится перед экраном:-"Агааа вот с**а!! Я тут в хрущевке последний пельмень доедаю а этот в гигантском дворце с виноградниками с личным хоккейным кортом,с личным Казино и бассейном! С отдельным выходом к морю пробитым в скале специально для этого,вот же тварь!!! И ещё какой мелочный шизик,специальная комната у него для игры в машинки есть,комната для танцулек и ёршик для чистки унитазов за 700 евро!!"
И да этот человек уже не будет сапостовлять факты
Приведу отдельные которые бросаются в глаза
Если Навальный попал в кому после жёсткого отравления смертельным ядом и вышел из нее еле живой, как он умудряется в короткий срок что он был в Германии провести это гигантское расследовании да и ещё вполне бодрячком разьезжать по Дрезденам? Да он валятся должен дома в кровати после комы ещё месяца три восстанавливаться
И потом в ролике он говорит что этот объект супер засекречен и над ним бесполетная зона как на АЭС и подплывать к нему даже нельзя и тут вуаля дрон облетает всю площадку чуть на головы рабочим не садится и никто даже ухом не повел? Ни служба охраны ни ФСБ у которых давно на вооружение есть спец сбиватели дронов
И где вообще главное доказательство что дворец лично путинский а не принадлежит к примеру всему правительству для гулянок? Или дирекции Газпрома?
Ну зачем одному человек театр с 20 посадочными местами,казино,танцевальный зал для дискотек,чайная комната размером с 3 этажное здание,кальянная тоже с 20 посадочными местами и шестом для стриптиза? Ну куда одному человек столько если при этом не ввозит из Москвы
Одни вопросы
alex_60:сделал над собой усилие и посмотрел его ролик полностью
больной ведь человек,проповедник, фашист же по сути, , бросил на алтарь, семью, жену, детей.
больной ведь человек,проповедник, фашист же по сути, , бросил на алтарь, семью, жену, детей.
Ну что у него не отнять точнее у его кураторов по всем последним разоблачениям а делал их отдельный батальон информационно-психологической войны,армии США так это то что ролики бьют в саму суть
Российская пропаганда 20 лет делала из Путина народного царя батюшку,такой бессребреник,стильный офицер спецслужбист который за Россию горой стоит и против всех ворогов внешних и внутренних борется не жалеет живота своего
Вытащил страну из тьмы 90ых куда до этого завел ее Ельцин
Перебил всех олигархов которые издевались над народом
Против него а значит и против страны злые западные враги постоянно плетут сеть подстав и провокаций
Убивают недовольных его политикой оппозиционеров перед кремлем чтобы подставить
Убивают журналистов в его день рожденье чтобы поставить
Ну а ему ничего лишнего не надо,костюмчик стильный,на охоте в российском армейском бушлате,часы дорогие но не самые выпендрежные,ведёт себя скромно,говорит тихо......и тут бац бац бац бац бац бац
Расследование что за отравлением Навального стоит ФСБ а значит и Путин-бац
Расследование что Путин построил себе огромный безвкусный особняк с кальянными и личным театром и все это в аляповом пошлом стиле- бац
В том же расследовании факты что Путин поднял всех своих друзей и родственников и сделал их олигархами-бац
Для неокрепших умов такие ролики и такие факты как тряпка для быка
И никто уже не глядит в суть ролика а просто сидит и злится перед экраном:-"Агааа вот с**а!! Я тут в хрущевке последний пельмень доедаю а этот в гигантском дворце с виноградниками с личным хоккейным кортом,с личным Казино и бассейном! С отдельным выходом к морю пробитым в скале специально для этого,вот же тварь!!! И ещё какой мелочный шизик,специальная комната у него для игры в машинки есть,комната для танцулек и ёршик для чистки унитазов за 700 евро!!"
И да этот человек уже не будет сапостовлять факты
Приведу отдельные которые бросаются в глаза
Если Навальный попал в кому после жёсткого отравления смертельным ядом и вышел из нее еле живой, как он умудряется в короткий срок что он был в Германии провести это гигантское расследовании да и ещё вполне бодрячком разьезжать по Дрезденам? Да он валятся должен дома в кровати после комы ещё месяца три восстанавливаться
И потом в ролике он говорит что этот объект супер засекречен и над ним бесполетная зона как на АЭС и подплывать к нему даже нельзя и тут вуаля дрон облетает всю площадку чуть на головы рабочим не садится и никто даже ухом не повел? Ни служба охраны ни ФСБ у которых давно на вооружение есть спец сбиватели дронов
И где вообще главное доказательство что дворец лично путинский а не принадлежит к примеру всему правительству для гулянок? Или дирекции Газпрома?
Ну зачем одному человек театр с 20 посадочными местами,казино,танцевальный зал для дискотек,чайная комната размером с 3 этажное здание,кальянная тоже с 20 посадочными местами и шестом для стриптиза? Ну куда одному человек столько если при этом не ввозит из Москвы
Одни вопросы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.01.21 - 19:45
да, на аква дискотеке Сечин с Путиным
сейчас, а пациент в сизо.
да печалька.
завидует.
сейчас, а пациент в сизо.
да печалька.
завидует.
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