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≡ Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40772
Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений
Отправлено: 22.01.21 - 17:27
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Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова назвала сайт, на котором казахстанцы смогут подать заявки для досрочного снятия пенсионных накоплений. По ее словам, заявки ЕНПФ будет рассматривать в течение двух рабочих дней.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10593
Re: Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений
Отправлено: 22.01.21 - 17:27
#1
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столько возни, столько громких заявлений,
рай не за горами,
завтра все
сниму свои пн и построят дома,
купят квартиры,
сделают операции от рака на марсе,
дети поедут в оксфорды и кембриджи.
и Казахстан переименуют в НурЭдем.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7143
Re: Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений
Отправлено: 22.01.21 - 17:28
#2
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Ну для чего это жителям Костанайской области?
У нас, как и в соседних СКО, Акмолинской области мифический порог достаточности достигли ТОЛЬКО около 1% всех вкладчиков области.
Воспользоваться этим сайтом практически некому.

Цитата:
Мы надеемся, что в первые недели февраля с их согласия мы сможем показать или озвучить имена первых людей,

Забавный получится ролик на хабаре...Это Леня Голубков - он накопил сверх порога достаточности и теперь купит жене сапоги. Он не халявщик, он партнёр!
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