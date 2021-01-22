Отправлено: - 17:28

Мы надеемся, что в первые недели февраля с их согласия мы сможем показать или озвучить имена первых людей,

Ну для чего это жителям Костанайской области?У нас, как и в соседних СКО, Акмолинской области мифический порог достаточности достигли ТОЛЬКО около 1% всех вкладчиков области.Воспользоваться этим сайтом практически некому.Цитата:Забавный получится ролик на хабаре...Это Леня Голубков - он накопил сверх порога достаточности и теперь купит жене сапоги. Он не халявщик, он партнёр!