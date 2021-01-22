Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-15°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах модернизации рассказали в ГКП «КТЭК»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40772
Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах модернизации рассказали в ГКП «КТЭК»
Отправлено: 22.01.21 - 12:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае летом и осенью капитально отремонтировали 4 паровых котла ТЭЦ, а также еще 2 паровых котла - по одному в котельных №2 в районе КСК и №3 в районе КЖБИ. Итоги подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов показали журналистам на экскурсии, которую провело руководство ГКП "КТЭК".
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
453
Re: Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах...
Отправлено: 22.01.21 - 12:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати,да,вода стала чистой и батареи раскаленные. Молодец директор,видимо сказывается Высшее московское энергетическое образование. Навёл порядок в сетях. Теперь лишь бы не мешали работать и модернезировать.
Профайл
Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
939
Re: Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах...
Отправлено: 22.01.21 - 12:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как интересно.
На шквалы жалоб по поводу грязной/вонючей горячей воды практически в 100% случаев КТЭК реагировал однозначно: вина ПКСК, плохо промыли внутридомовые системы отопления.
А теперь оказывается, что жалоб на грязную горячую нет, потому что КТЭК модернизировал ТЭЦ и заменил несколько магистралей...
Ну или ПКСК наконец-то промыли системы ;-)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
55
Re: Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах...
Отправлено: 22.01.21 - 13:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо дать должное Бекпаганбетову, навёл порядок в КТЭК! Ликвидировал мафию которая сидела в управлении,искоренил пьянства на всех котельных.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
714
Re: Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах...
Отправлено: 22.01.21 - 16:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"снизиля тариф","реконструкция котрельной" , рассмотрю предложение по работе корректором в НГ 8-)
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
268
Экономия на газе и ноль жалоб на грязную воду - об итогах модернизации рассказали в ГКП «КТЭК»
Отправлено: 22.01.21 - 17:03
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
"снизиля тариф","реконструкция котрельной" , рассмотрю предложение по работе корректором в НГ


Ну, если будет такая вакансия, будем иметь ввиду)
Ошибки исправили, спасибо.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS