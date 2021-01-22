Re: Песенка караоке-баров еще не спета? - Как закрывать...

Отправлено: - 16:13

Как то недавно я писал, что мой приятель с Шымкента, владеющий несколькими кафешками и ресторанами, ВСЕГДА выигрывал ВСЕ судебные заседания против него: его очень ушлый адвокат, ВСЕГДА находил неточности в: протоколах, постановлениях, в материалах исполнителного производства и множество нестыковок в законах и на этом ПЕДАЛИРОВАЛ.



Внутренне, надо думать, судьи за предпринимателей. Лёд, тронулся, господа присяжные заседатели!!!