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≡ Песенка караоке-баров еще не спета? - Как закрывать предприятия, нарушающие карантин, обсудили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40772
Песенка караоке-баров еще не спета? - Как закрывать предприятия, нарушающие карантин, обсудили в Костанае
Отправлено: 22.01.21 - 16:13
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Судьи и экономического, и административного судов пояснили, что пока не знают, как рассматривать дела в отношении владельцев развлекательных заведений, а тем более - на каких основаниях приостанавливать их деятельность.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1441
Re: Песенка караоке-баров еще не спета? - Как закрывать...
Отправлено: 22.01.21 - 16:13
#1
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Как то недавно я писал, что мой приятель с Шымкента, владеющий несколькими кафешками и ресторанами, ВСЕГДА выигрывал ВСЕ судебные заседания против него: его очень ушлый адвокат, ВСЕГДА находил неточности в: протоколах, постановлениях, в материалах исполнителного производства и множество нестыковок в законах и на этом ПЕДАЛИРОВАЛ.

Внутренне, надо думать, судьи за предпринимателей. Лёд, тронулся, господа присяжные заседатели!!!
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