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≡ В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40770
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 13:09
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В Центре защиты прав потребителей Рудного указывают, что соль наносит вред окружающей среде, а ее использование в посыпке дорог запрещено. На подготовительном заседании суда выяснилось, что работы по борьбе с гололедом в Рудном приостановлены до разъяснений госорганов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20947
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 13:09
#1
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Опять, Рудный, впереди планеты - всей... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20947
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 13:22
#2
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У нас до сих пор,пользуются,этой смесью.
И "Зелёные", почемуто - молчат... :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
55
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 13:58
#3
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Как хорошо было при СовДепе....никто и никогда не боролся с гололёдом...тротуары на окраинах города вообще не чистили никогда ....ходили по козьим тропам..и все были счастливы...дабы и не мечтали ходить по очищенным тротуарам
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7142
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 15:00
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: ...ходили по козьим тропам..и все были счастливы...


ВЧКушка, не в чищенных тротуарах счастье... в них комфорт передвижения. Но смею тебя расстроить за годы нэзалэжности козьи тропы никуда не исчезли... и в 2016-ом вдоль главного проспекта:

и сейчас.

Цитата:
С требованием запретить использовать поваренную соль для борьбы с гололедом

Поддерживаю. Такого срача на дорогах, как последние 2 года, когда начали сыпать эту х...нь, никогда не было. Ладно с больших дорог еще сгребают, но пока до этого дойдет, машины развозят в проулки и дворы. Получается мерзкая и скользкая жижа, которая месится неделями.


Раньше зима была чистой и белоснежной, теперь от этой грязи подъезды и прихожая уделаны. Обувь, и одежда портится, за машины не скажу...пусть водители пишут.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6652
Re: В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик...
Отправлено: 22.01.21 - 15:05
#5
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Цитата:
yudjin:
Но смею тебя расстроить за годы нэзалэжности козьи тропы никуда не исчезли... и в 2016-ом вдоль главного проспекта:

Открою секрет для слепенького урбаниста что чуть выше есть нормальная человеческая почищенная тропа и в 2016 году она тоже была и сейчас есть) и козьями тропами не надо ходить ради эффектной фоточки с припиской "Доколе!"
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20947
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 15:47
#6
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Цитата:
yudjin:
Раньше зима была чистой и белоснежной, теперь от этой грязи подъезды и прихожая уделаны.

А какой, извините меня, дурак, смесь на снег - кидает?... :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20947
В Рудном с ноября прекратили борьбу с гололедом. Подрядчик ждет ответа госорганов
Отправлено: 22.01.21 - 15:49
#7
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Сначала снег - уберите. Затем лёд - посыпайте... ;-)
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