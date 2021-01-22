Отправлено: - 15:05

yudjin:

Но смею тебя расстроить за годы нэзалэжности козьи тропы никуда не исчезли... и в 2016-ом вдоль главного проспекта:

Цитата:Открою секрет для слепенького урбаниста что чуть выше есть нормальная человеческая почищенная тропа и в 2016 году она тоже была и сейчас есть) и козьями тропами не надо ходить ради эффектной фоточки с припиской "Доколе!"