Re: Без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку разыскивает...

Отправлено: - 14:08

Все чинно,благородно, по- старому!

Семейная история, традиции, общение, воспитание — все это формирует личность ребенка. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

Неблагополучной семьей называют обычно ту, где есть серьезные проблемы: алкогольная зависимость, очень низкий доход, рукоприкладство. Часто это пагубно отражается на детях. Они могут начать воровать, убегать из дома, перенимать пагубные привычки.