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≡ Без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку разыскивает полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40770
Без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку разыскивает полиция Костаная
Отправлено: 22.01.21 - 14:08
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Коробова Анастасия Александровна, 2003 года рождения, ушла из дома 17 января и с тех пор так и не вернулась. На ее розыск ориентирован весь личный состав Департамента полиции Костанайской области
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
55
Re: Без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку разыскивает...
Отправлено: 22.01.21 - 14:08
#1
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Все чинно,благородно, по- старому!
Семейная история, традиции, общение, воспитание — все это формирует личность ребенка. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.
Неблагополучной семьей называют обычно ту, где есть серьезные проблемы: алкогольная зависимость, очень низкий доход, рукоприкладство. Часто это пагубно отражается на детях. Они могут начать воровать, убегать из дома, перенимать пагубные привычки.
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