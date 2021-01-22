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≡ 67 случаев COVID-19 зарегистрировано за 20 января в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40767
67 случаев COVID-19 зарегистрировано за 20 января в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 11:18
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Темп прироста заболеваемости за прошедшие сутки составил 0,7%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции сообщили в областном информационном штабе. Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10588
Re: 67 случаев COVID-19 зарегистрировано за 20 января в...
Отправлено: 22.01.21 - 11:18
#1
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за 21 января -125 заболевших в области..
взрыв какой то прям.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6651
67 случаев COVID-19 зарегистрировано за 20 января в Костанайской области
Отправлено: 22.01.21 - 11:26
#2
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Цитата:
alex_60:
за 21 января -125 заболевших в области.. взрыв какой то прям.

21 отнимаем 2 недели,получаем 7 Января-рождество
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