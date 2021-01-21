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Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40767
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны. Его направят на подпись Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6164
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 23:45
Цитата:
В Голландии и Египте видел такие. Но судя по тому, как деревья в Костанае под пальмы "косят" - из Египта походу пришло новшество.
drakon:
Я тоже ещё, такого - не видел...
Я тоже ещё, такого - не видел...
В Голландии и Египте видел такие. Но судя по тому, как деревья в Костанае под пальмы "косят" - из Египта походу пришло новшество.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7666
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 22.01.21 - 00:47
Цитата:
Если вам удобнее ездить с кипой документов,то ведь никто и не запрещает,возите и показывайте.
Как по мне то я не вижу смысла таскать с собой все эти корочки.
Документы можно забыть,их могут украсть,можно потерять,уронить в воду и.т.д
По моему в наше время на данном этапе вполне достаточно одного удостоверения,всю остальную инфу можно вытащить в электронном виде.
В дальнейшем надеюсь и УДО уйдет в прошлое,отсканировал отпечаток пальца или сетчатку глаза и всё.
КГСПС:
Не проще ли предъявить и ехать дальше, чем ждать, когда пробьют по базе? В чём облегчение то
Не проще ли предъявить и ехать дальше, чем ждать, когда пробьют по базе? В чём облегчение то
Если вам удобнее ездить с кипой документов,то ведь никто и не запрещает,возите и показывайте.
Как по мне то я не вижу смысла таскать с собой все эти корочки.
Документы можно забыть,их могут украсть,можно потерять,уронить в воду и.т.д
По моему в наше время на данном этапе вполне достаточно одного удостоверения,всю остальную инфу можно вытащить в электронном виде.
В дальнейшем надеюсь и УДО уйдет в прошлое,отсканировал отпечаток пальца или сетчатку глаза и всё.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 792
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 22.01.21 - 10:47
Цитата:
В части "цифровизации" и уменьшения бюрократии Казахстан давно Россию обогнал. В России очень "долго запрягают и медленно едут", чего стоит например идея заменить внутренний паспорт на удостоверение (как у нас), которую уже лет 5 в жизнь не могут претворить!? Хотя, есть и там немало плюсов. Почему бы не объединить преимущества "цифровизации" со всех стран ЕАЭС и свести бюрократию к минимуму, значительно упростив жизнь граждан...!?
alex_60:
опять россиян обогнали. у них этот вопрос в разработке, и то как то сложно хотят сделать.
опять россиян обогнали. у них этот вопрос в разработке, и то как то сложно хотят сделать.
В части "цифровизации" и уменьшения бюрократии Казахстан давно Россию обогнал. В России очень "долго запрягают и медленно едут", чего стоит например идея заменить внутренний паспорт на удостоверение (как у нас), которую уже лет 5 в жизнь не могут претворить!? Хотя, есть и там немало плюсов. Почему бы не объединить преимущества "цифровизации" со всех стран ЕАЭС и свести бюрократию к минимуму, значительно упростив жизнь граждан...!?
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 22.01.21 - 10:49
Цитата:
За это вообще не переживайте. Они перед разговором с Вами всегда готовят аргументы для возможных штрафов (может страховки и/или техосмотра нет, на кого доверенность выписана смотрят) и пробивают всегда заранее перед остановкой.
Заметьте, бывает кто-то полихачил на дороге, они ему на хвост пристраиваются и едут за ним какое-то время. Во-первых видео пишут на случай повторных лихачеств, во-вторых ищут к чему придраться. Если находят, то включают люстры и в матюгальник говорят чтобы сворачивал на обочину.
Цитата:
Ну и что? Права - это кусок бумаги и пластика, который подтверждает, что вот этот конкретный человек имеет право на управление транспортным средством. Если можно это подтвердить без куска пластика, то он ничего не стоит и не нужен. По сути всё идёт к тому, чтобы одним физическим документом (удостоверением) подтверждать свою личность, а все остальные разрешения для этой личности будут подтверждаться запросом в базы данных.
КГСПС:
Не проще ли предъявить и ехать дальше, чем ждать, когда пробьют по базе? В чём облегчение то?
Не проще ли предъявить и ехать дальше, чем ждать, когда пробьют по базе? В чём облегчение то?
За это вообще не переживайте. Они перед разговором с Вами всегда готовят аргументы для возможных штрафов (может страховки и/или техосмотра нет, на кого доверенность выписана смотрят) и пробивают всегда заранее перед остановкой.
Заметьте, бывает кто-то полихачил на дороге, они ему на хвост пристраиваются и едут за ним какое-то время. Во-первых видео пишут на случай повторных лихачеств, во-вторых ищут к чему придраться. Если находят, то включают люстры и в матюгальник говорят чтобы сворачивал на обочину.
Цитата:
КГСПС:
то есть фактически уже их не иметь
то есть фактически уже их не иметь
Ну и что? Права - это кусок бумаги и пластика, который подтверждает, что вот этот конкретный человек имеет право на управление транспортным средством. Если можно это подтвердить без куска пластика, то он ничего не стоит и не нужен. По сути всё идёт к тому, чтобы одним физическим документом (удостоверением) подтверждать свою личность, а все остальные разрешения для этой личности будут подтверждаться запросом в базы данных.
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 22.01.21 - 10:53
Цитата:
Особенно "весело" тем, у кого несколько транспортных средств. Личная и служебная. Или, например, фермер у которого есть легковая, грузовая машины и 2-3 трактора. Внутри ничего не оставишь, надо всё всегда носить с собой. А на каждый трактор (и вроде даже прицепы) есть свой техпаспорт плюс свои права для сельхозтехники.
Добринцофф:
Документы можно забыть,их могут украсть,можно потерять,уронить в воду и.т.д
Документы можно забыть,их могут украсть,можно потерять,уронить в воду и.т.д
Особенно "весело" тем, у кого несколько транспортных средств. Личная и служебная. Или, например, фермер у которого есть легковая, грузовая машины и 2-3 трактора. Внутри ничего не оставишь, надо всё всегда носить с собой. А на каждый трактор (и вроде даже прицепы) есть свой техпаспорт плюс свои права для сельхозтехники.
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