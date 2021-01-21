Отправлено: - 10:49

КГСПС:

Не проще ли предъявить и ехать дальше, чем ждать, когда пробьют по базе? В чём облегчение то?

КГСПС:

то есть фактически уже их не иметь

Цитата:За это вообще не переживайте. Они перед разговором с Вами всегда готовят аргументы для возможных штрафов (может страховки и/или техосмотра нет, на кого доверенность выписана смотрят) и пробивают всегда заранее перед остановкой.Заметьте, бывает кто-то полихачил на дороге, они ему на хвост пристраиваются и едут за ним какое-то время. Во-первых видео пишут на случай повторных лихачеств, во-вторых ищут к чему придраться. Если находят, то включают люстры и в матюгальник говорят чтобы сворачивал на обочину.Цитата:Ну и что? Права - это кусок бумаги и пластика, который подтверждает, что вот этот конкретный человек имеет право на управление транспортным средством. Если можно это подтвердить без куска пластика, то он ничего не стоит и не нужен. По сути всё идёт к тому, чтобы одним физическим документом (удостоверением) подтверждать свою личность, а все остальные разрешения для этой личности будут подтверждаться запросом в базы данных.