Re: С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты...

Отправлено: - 10:40

А где эти самые филиалы нацбанка обнаружить? В Рудном нет, в райоцентрах, предполагаю, тем более. Всем ехать в областной центр? Да, власти не дадут скучать населению, все время что-нибудь придумают.