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≡ С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты "с рукой"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40767
С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты "с рукой"
Отправлено: 22.01.21 - 10:40
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В Национальном банке Казахстана напомнили, что с 1 февраля 2021 года завершается срок приема и замены банкнот номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года "с рукой".
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
713
Re: С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты...
Отправлено: 22.01.21 - 10:40
#1
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А где эти самые филиалы нацбанка обнаружить? В Рудном нет, в райоцентрах, предполагаю, тем более. Всем ехать в областной центр? Да, власти не дадут скучать населению, все время что-нибудь придумают.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
52
Re: С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты...
Отправлено: 22.01.21 - 11:35
#2
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Если у кого то возникнут проблемы с обменом банкнот после первого февраля . Для решения Ваших проблем возьму в дар...то есть БЕЗВОЗМЕЗДНО! банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года . Конфиденциальность Ваших данных гарантируется!)))
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