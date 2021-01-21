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КГСПС:

Не проще ли предъявить и ехать дальше, чем ждать, когда пробьют по базе? В чём облегчение то

Цитата:Если вам удобнее ездить с кипой документов,то ведь никто и не запрещает,возите и показывайте.Как по мне то я не вижу смысла таскать с собой все эти корочки.Документы можно забыть,их могут украсть,можно потерять,уронить в воду и.т.дПо моему в наше время на данном этапе вполне достаточно одного удостоверения,всю остальную инфу можно вытащить в электронном виде.В дальнейшем надеюсь и УДО уйдет в прошлое,отсканировал отпечаток пальца или сетчатку глаза и всё.