Прогноз на 5 дней
ясно-22°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40764
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны. Его направят на подпись Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
Читать новость

elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6164
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 23:45
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже ещё, такого - не видел...

В Голландии и Египте видел такие. Но судя по тому, как деревья в Костанае под пальмы "косят" - из Египта походу пришло новшество. :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7666
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 22.01.21 - 00:47
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Не проще ли предъявить и ехать дальше, чем ждать, когда пробьют по базе? В чём облегчение то

Если вам удобнее ездить с кипой документов,то ведь никто и не запрещает,возите и показывайте.
Как по мне то я не вижу смысла таскать с собой все эти корочки.
Документы можно забыть,их могут украсть,можно потерять,уронить в воду и.т.д
По моему в наше время на данном этапе вполне достаточно одного удостоверения,всю остальную инфу можно вытащить в электронном виде.
В дальнейшем надеюсь и УДО уйдет в прошлое,отсканировал отпечаток пальца или сетчатку глаза и всё.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS