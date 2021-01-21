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≡ Минздрав: Ограничений по передвижению внутри страны для тех, кто не получил прививку от Covid-19, не будет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40764
Минздрав: Ограничений по передвижению внутри страны для тех, кто не получил прививку от Covid-19, не будет
Отправлено: 21.01.21 - 17:15
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Ограничений на передвижение внутри Казахстана для тех, кто не получил прививку от коронавируса, не будет, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
849
Re: Минздрав: Ограничений по передвижению внутри страны для тех,...
Отправлено: 21.01.21 - 17:15
#1
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куда идти за прививкой ?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
99
Re: Минздрав: Ограничений по передвижению внутри страны для тех,...
Отправлено: 21.01.21 - 19:52
#2
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Сегодня ограничений нет,но где гарантия что потом не введут их и без прививки из дома не выползишь?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1439
Re: Минздрав: Ограничений по передвижению внутри страны для тех,...
Отправлено: 21.01.21 - 21:28
#3
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Цитата:
antonK:
куда идти


Рано ещё: с 1 февраля позовут на прививки.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1234
Re: Минздрав: Ограничений по передвижению внутри страны для тех,...
Отправлено: 21.01.21 - 23:26
#4
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Какая-то прививка может отменить Конституцию?!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6164
Минздрав: Ограничений по передвижению внутри страны для тех, кто не получил прививку от Covid-19, не будет
Отправлено: 21.01.21 - 23:32
#5
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Цитата:
КГСПС:
Какая-то прививка может отменить Конституцию?!

Ну вирус как видим может, почему прививке не помочь ;-)
Да и вообще вирус какой-то аристократичный. Размножается в театрах, кино, ресторанах.
Но отказывается распространяться в автобусах и магазинах :lol: :-P

[Исправлено: elektron, 21.01.2021 - 18:34]
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