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И один депутат в поле воин?
И один депутат в поле воин?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40764
И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 11:17
С момента избрания депутатов маслихатов всех уровней прошло ровно 10 дней. Партии успели не только составить списки лиц, которые должны получить мандат, но и провести первые заседания. «НГ» посмотрела, чем в первую очередь занялись народные избранники. И задала вопрос некоторым из депутатов, а также тем, кто ими не стал.
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Re: И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 11:17
Цитата:
Хорошие депутаты у нас
Главное с большим жизненным опытом и педагоги к тому же в 20 лет
Учат подрастающее поколение и свои знания им передают
Эдак к 25 уже заслуженный педагог будет
А в 30 уже на пенсию пора
А там спокойная старость и шахматы на лавочке с соседом
2000 года рождения, педагог дополнительного образования КГКП «Центр детского и юношеского творчества»,
Хорошие депутаты у нас
Главное с большим жизненным опытом и педагоги к тому же в 20 лет
Учат подрастающее поколение и свои знания им передают
Эдак к 25 уже заслуженный педагог будет
А в 30 уже на пенсию пора
А там спокойная старость и шахматы на лавочке с соседом
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 45
Re: И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 11:57
коммунисты эти выборы профукали. А теперь уповают на будущие. А то они не знали что в январе это мероприятие состоится? Теперь локти кусают, да что толку. Левые нынче беззубые , не то что ленинские большевики.
Re: И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 13:10
Цитата:
Ленинские да
Сталинские да
А дальше уже приспособленцы пошли
Лифт на вверх через партию
Поэтому и 1991 год так тихо прошел
Все кто надо оборотились
рихард:
не то что ленинские большевики.
не то что ленинские большевики.
Ленинские да
Сталинские да
А дальше уже приспособленцы пошли
Лифт на вверх через партию
Поэтому и 1991 год так тихо прошел
Все кто надо оборотились
Re: И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 22:08
Цитата:
Ну естественно, поблагодарит, может и наградит, улицу назовет, бюст соорудит... За любое указание сверху гарантированный "одобрямс" же был.
А народ в этом трио "акимат-депутат-народ" какое место занимал? Никакое!
Почему бы уходящим и переназначенным депутатам для начала ЛИЧНО каждому не отчитаться за просиженную работу: какие проблемы поднял, какие запросы чиновникам сделал, каким горожанам и в чем реально помог? ... Они же как никак по идее "представители народа"...
Только судя по их интервью они больше "бюджетные одобрямсы", которые килешевать народные деньги только и способны...Да и тянуть вверх руки за любое переименование за ними не заржавеет.
Цитата:
Ну вот же и ответ на вопрос, о третьем сроке председательствования.
Цитата:
Ну а депутаты то здесь причем? Бюджет области формирует народ.
Архимед Бегежанович (Мухамбетов, аким Костанайской области - «НГ») еще отдельно соберет и поблагодарит депутатов.
Ну естественно, поблагодарит, может и наградит, улицу назовет, бюст соорудит... За любое указание сверху гарантированный "одобрямс" же был.
А народ в этом трио "акимат-депутат-народ" какое место занимал? Никакое!
Почему бы уходящим и переназначенным депутатам для начала ЛИЧНО каждому не отчитаться за просиженную работу: какие проблемы поднял, какие запросы чиновникам сделал, каким горожанам и в чем реально помог? ... Они же как никак по идее "представители народа"...
Только судя по их интервью они больше "бюджетные одобрямсы", которые килешевать народные деньги только и способны...Да и тянуть вверх руки за любое переименование за ними не заржавеет.
Цитата:
И самое главное, что, работая председателем комиссии, я ни разу не слышал от него слова «нет».
Ну вот же и ответ на вопрос, о третьем сроке председательствования.
Цитата:
Секретарь облмаслихата подчеркнул в своей речи, что главным достижением работы этого органа считает увеличение объема бюджета. Могу сказать, что, если мы начинали 6-й созыв с цифры 150 млрд тенге в областном бюджете, в этом году мы приняли бюджет на 350 млрд тенге.
Ну а депутаты то здесь причем? Бюджет области формирует народ.
И один депутат в поле воин?
Отправлено: 21.01.21 - 22:29
Цитата:
Интересно, а где была член партии Нур Отан, представитель туристического бизнеса, когда рушили потенциальный объект туризма, историческую достопримечательность Костаная - мельницу купца Оразаева на территории похеренной обувной фабрики, которое могло стать символом хлебного края? Душа не болела за такое красивое здание?
Цитата:
Не депутатское это дело на звонки людей отвечать?
Да, и в статье не хватает телефонов, адресов, явок, паролей для связи с НАШИМИ депутатами.... они же должны как-то узнавать, что в городе и области происходит.
Кстати, объяснить реальную явку избирателей в процентов 20 и множество перечеркнутых бюллетеней "ПРОТИВ ВСЕХ" можно обезличенностью этих выборов. Если раньше хоть каким-то боком кандидатов привязывали к округам - районам города, то сейчас за "котов в креслах" народ голосовать не хотел.
Я помню, в своем студенческом округе избиралась и Бектурганова, и зять Розинова... Так хотя бы их знали в лицо. Сейчас кто из новых депутатов представляет интересы Студенческого избирательного округа? Все? Значит - никто!
[Исправлено: yudjin, 21.01.2021 - 22:33]
депутат облмаслихата от партии Nur Otan, индивидуальный предприниматель Гульмира КАПЕНОВА. - Я много путешествую по миру и понимаю, что в Европе и других странах есть трепетное отношение к своей истории. Хотелось, чтобы так было и у нас.
Интересно, а где была член партии Нур Отан, представитель туристического бизнеса, когда рушили потенциальный объект туризма, историческую достопримечательность Костаная - мельницу купца Оразаева на территории похеренной обувной фабрики, которое могло стать символом хлебного края? Душа не болела за такое красивое здание?
Цитата:
Капенова оказалась единственным депутатом от партии Nur Otan, с которым мы смогли связаться по телефону. Весь понедельник и вторник ...
Не депутатское это дело на звонки людей отвечать?
Да, и в статье не хватает телефонов, адресов, явок, паролей для связи с НАШИМИ депутатами.... они же должны как-то узнавать, что в городе и области происходит.
Кстати, объяснить реальную явку избирателей в процентов 20 и множество перечеркнутых бюллетеней "ПРОТИВ ВСЕХ" можно обезличенностью этих выборов. Если раньше хоть каким-то боком кандидатов привязывали к округам - районам города, то сейчас за "котов в креслах" народ голосовать не хотел.
Я помню, в своем студенческом округе избиралась и Бектурганова, и зять Розинова... Так хотя бы их знали в лицо. Сейчас кто из новых депутатов представляет интересы Студенческого избирательного округа? Все? Значит - никто!
[Исправлено: yudjin, 21.01.2021 - 22:33]
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