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≡ Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40764
Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 20.01.21 - 16:09
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В начале августа 2020 года в центре города Костанай, через дорогу от областного акимата началось строительство офисного здания на небольшом участке по улице Дулатова. Территория участка мала и зажата зданием государственного архива, зданием экономического суда и многоквартирным домом Дулатова, 89.
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c
§ citizen
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.21
Сообщений:
3
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 14:35
#15
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Цитата:
Так они так кому-то чужие будут,всем не угодишь,особено жителям двора где общагу поставили)

Источник:


Так это все те же у власти. И все это к тому же, что мнение жителей их не волнует и правила постройки, СНИПы и регламенты не всем обязательны...
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13629
Re: Нехватка земли или окна в окна, как в Венеции?
Отправлено: 21.01.21 - 22:21
#16
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Цитата:
citizen:
СНИПы и регламенты не всем обязательны...

Они обязательны всем, но никто так и не смог доказать что их нарушили. Ни один пункт ни одного СН или СП не был нарушен.
Профайл
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