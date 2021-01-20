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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40986 Так они так кому-то чужие будут,всем не угодишь,особено жителям двора где общагу поставили)Источник:

Цитата:Так это все те же у власти. И все это к тому же, что мнение жителей их не волнует и правила постройки, СНИПы и регламенты не всем обязательны...