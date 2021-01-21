Отправлено: - 22:08

Архимед Бегежанович (Мухамбетов, аким Костанайской области - «НГ») еще отдельно соберет и поблагодарит депутатов.

И самое главное, что, работая председателем комиссии, я ни разу не слышал от него слова «нет».

Секретарь облмаслихата подчеркнул в своей речи, что главным достижением работы этого органа считает увеличение объема бюджета. Могу сказать, что, если мы начинали 6-й созыв с цифры 150 млрд тенге в областном бюджете, в этом году мы приняли бюджет на 350 млрд тенге.

Цитата:Ну естественно, поблагодарит, может и наградит, улицу назовет, бюст соорудит... За любое указание сверху гарантированный "одобрямс" же был.А народ в этом трио "акимат-депутат-народ" какое место занимал? Никакое!Почему бы уходящим и переназначенным депутатам для начала ЛИЧНО каждому не отчитаться за просиженную работу: какие проблемы поднял, какие запросы чиновникам сделал, каким горожанам и в чем реально помог? ... Они же как никак по идее "представители народа"...Только судя по их интервью они больше "бюджетные одобрямсы", которые килешевать народные деньги только и способны...Да и тянуть вверх руки за любое переименование за ними не заржавеет.Цитата:Ну вот же и ответ на вопрос, о третьем сроке председательствования.Цитата:Ну а депутаты то здесь причем? Бюджет области формирует народ.