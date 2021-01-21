Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40764
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны. Его направят на подпись Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
Читать новость
Читать новость
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
Когда, уже у нас, примут такой закон?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4426
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 12:25
Дракон, я удивлён, мы идем впереди Европы, офигеть!
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:53
Цитата:
Да, это - так...
сайлау курманов:
Дракон, я удивлён, мы идем впереди Европы, офигеть!
Дракон, я удивлён, мы идем впереди Европы, офигеть!
Да, это - так...
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 13:23
Цитата:
Хоть в чём то МЫ впереди "тридцатки" !!! Мелочь, а так приятно.
drakon:
у нас,
у нас,
Хоть в чём то МЫ впереди "тридцатки" !!! Мелочь, а так приятно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2138
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 14:05
Цитата:
Ну, не только в этом. Еще лет восемь назад ко мне приезжали родственники из Германии, так их очень поразили наши светофоры с обратным отсчетом времени. У них такого не было.
А в Москве только несколько лет назад они появились.
ACROS:
Хоть в чём то МЫ впереди "тридцатки" !!!
Хоть в чём то МЫ впереди "тридцатки" !!!
Ну, не только в этом. Еще лет восемь назад ко мне приезжали родственники из Германии, так их очень поразили наши светофоры с обратным отсчетом времени. У них такого не было.
А в Москве только несколько лет назад они появились.
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 14:27
Цитата:
Умных, "теоретических" голов, очевидно у нас в стране много ( не зря же придумали"болашаковскую" программу), но РЕАЛИЗАТОРОВ, пахарей в ПОЛЕ - как видим нема: сколько гос.программ (хорошие по начинке) похерено и разворованно.
Козлов я:
не только в этом
не только в этом
Умных, "теоретических" голов, очевидно у нас в стране много ( не зря же придумали"болашаковскую" программу), но РЕАЛИЗАТОРОВ, пахарей в ПОЛЕ - как видим нема: сколько гос.программ (хорошие по начинке) похерено и разворованно.
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 14:35
Цитата:
По воровству, вы тоже - впереди, планеты - всей...
ACROS:
сколько гос.программ (хорошие по начинке) похерено и разворованно.
сколько гос.программ (хорошие по начинке) похерено и разворованно.
По воровству, вы тоже - впереди, планеты - всей...
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 14:53
Цитата:
Я тоже ещё, такого - не видел...
Козлов я:
Еще лет восемь назад ко мне приезжали родственники из Германии, так их очень поразили наши светофоры с обратным отсчетом времени. У них такого не было.
Еще лет восемь назад ко мне приезжали родственники из Германии, так их очень поразили наши светофоры с обратным отсчетом времени. У них такого не было.
Я тоже ещё, такого - не видел...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 51
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 15:21
Цитата:
В Удмуртию наверное не скоро это ещё дойдёт!Да и дойдёт ли вообще большой вопрос! И ещё когда работаешь через VPN
drakon:
Я тоже ещё, такого - не видел..
Я тоже ещё, такого - не видел..
В Удмуртию наверное не скоро это ещё дойдёт!Да и дойдёт ли вообще большой вопрос! И ещё когда работаешь через VPN
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10586
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 15:39
опять россиян обогнали.
у них этот вопрос в разработке,
и то как то сложно хотят сделать.
///Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией. "Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах", — пояснил Качанов.По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.///
у них этот вопрос в разработке,
и то как то сложно хотят сделать.
///Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией. "Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах", — пояснил Качанов.По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.///
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 19:57
Цитата:
Что есть, то есть: аж гордость берёт - можем же когда ЗАХОТИМ!! А так, что стараться: нефть, газ, руда, золото и прочие элементы дедушки Мити, нам на 1 000 лет хватит: поэтому лежим - беш кушаем, кымыз пьём, надо АКША: мало-мало работаем, ещё одну дырку в земле сделал - вот тебе ещё АКША.
drakon:
впереди, планеты - всей...
впереди, планеты - всей...
Что есть, то есть: аж гордость берёт - можем же когда ЗАХОТИМ!! А так, что стараться: нефть, газ, руда, золото и прочие элементы дедушки Мити, нам на 1 000 лет хватит: поэтому лежим - беш кушаем, кымыз пьём, надо АКША: мало-мало работаем, ещё одну дырку в земле сделал - вот тебе ещё АКША.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 56
|Зарегистрированные пользователи: Iney
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать