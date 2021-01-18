Dron: что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России,
и какая у них цель? у этих спонсоров? безбедное существование пациента, удовлетворение его личных запросов? или еще что то?
//он собрал более 588 миллионов рублей для «Фонда борьбы с коррупцией» и юридических лиц, которые обеспечивали работу его штабов. По версии следствия, Навальный вместе с «иными лицами» потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личное имущество и оплату расходов, например, отдыха за границей.//
Нурбанчик: Я честно столько молодежи ни разу не видел,
«Особенно неустойчива молодежь «третьего мира». Демографический взрыв в возрастной группе до 25 лет создал огромную массу людей, заряженных нетерпением. Революционная заостренность этой группы рождается среди миллионов студентов… в вузах развивающихся стран… Полуорганизованные в крупные объединения и общающиеся посредством Интернета… потенциальные революционеры, они представляют собой эквивалент воинствующего пролетариата XIX и XX веков» И разработаны технологии использования этого фактора, независимо, третий или ещё какой-то это мир "В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счёт России и на обломках России" Збигнев Бжезинский.
Сабыр: Фонд и создан для жизнеобеспечения революционного движения. А как по другому то??
не так . собранные средства предначались исключительно на цели фондов «Фонда поддержки средств массовой информации „Пятое время года“», «Фонда организации и координации защиты прав граждан», «Фонда правового обеспечения граждан» «Фонда защиты прав граждан „Штаб“». а он использовал их для поддержки лично своих штанов. то есть похищены.
Dron: Доказательства есть, что это фейки и вымысел?
Ну так на вскидку:"Штаб Навального во Владивостоке выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции" тут раз "Фейковые новости под видом расследования: сможет ли закон остановить ложь Навального" тут два Цитата:
Dron: В расследованиях есть ссылки на выписки из фмс и егрн различных путперсонажей. Опровергните.
Верю в презумпцию невиновности. докажите их правдивость. Хотя наверное будет - Это же Навальный онженеврёт А так я тоже могу много чего наготовить, описать красиво "разоблачение века" например - готово.
Dron: что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России, но этот бизнес у них отжала банда кремля. (Ходорковский, Чичваркин и т.д).
Вы это серьёзно? Хм??? Только не отжали, а реприватизировали. Один Ходорковский чего стоит. Ну развалилась бы Россея и что? кому лучше бы от этого стало, явно не простым людям. Геополитика серьёзное дело. Я тоже не могу всего разобрать, но Вам одно скажу. Северный поток 2 должны были ещё 2 года назад сдать и запустить. Но санкции США этого не допустили, швейцарцы, пролагающие трубы отказались от договора, под давлением США. В итоге проект должен был закончен осенью прошлого года, Российскими силами и последние километры были сокращены. Но... Но во чудо, отравляют Навального и новые санкции. В чьих интересах всё это вопрос риторический? Но навальный, как последняя фишка используется теми людьми, которые по известным причинам хотят всеми силами не допустить не только завершения проекта, но и как можно больше навредить "сыграл" свою карту. Возможно у него и выбора не было. За Ходорковским и заказные убийства числятся. Да и результат ущерба, нанесённого внешней политике и внутренней экономике вообще сложно подсчитать. Это больше вредительство России и её жителям, чем борьба за справедливость. И ещё не известно во скольких областях аналогичные потери понесла страна? А Вам удачи на новом месте. Привыкните, не а нет, на то и суда нет. У меня десятки коллег переехали, правда ещё в конце 90-ых, начале двухтысячных. Усе довольны
Dron: Галицкого очень уважаю. И он у меня всегда ассоциируется с сетью магнит.
ну он как бы не совсем уж ушел. ///Продав ВТБ 29,1% акций «Магнита», его основатель получил 138 млрд рублей, себе он оставил миноритарный пакет, 2,7% акций, в декабре 2018-го он стоил около 10 млрд рублей.///
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