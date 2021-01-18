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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40764
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10586
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:25
#120
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Цитата:
Dron:
что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России,


и какая у них цель? у этих спонсоров?
безбедное существование пациента,
удовлетворение его личных запросов?
или еще что то?

//он собрал более 588 миллионов рублей для «Фонда борьбы с коррупцией» и юридических лиц, которые обеспечивали работу его штабов.
По версии следствия, Навальный вместе с «иными лицами» потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личное имущество и оплату расходов, например, отдыха за границей.//

врут наверное.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 11:30]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2187
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:28
#121
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Цитата:
Нурбанчик:
Я честно столько молодежи ни разу не видел,


«Особенно неустойчива молодежь «третьего мира». Демографический взрыв в возрастной группе до 25 лет создал огромную массу людей, заряженных нетерпением. Революционная заостренность этой группы рождается среди миллионов студентов… в вузах развивающихся стран… Полуорганизованные в крупные объединения и общающиеся посредством Интернета… потенциальные революционеры, они представляют собой эквивалент воинствующего пролетариата XIX и XX веков»
И разработаны технологии использования этого фактора, независимо, третий или ещё какой-то это мир
"В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счёт России и на обломках России"
Збигнев Бжезинский.

[Исправлено: таноми52, 20.01.2021 - 11:41]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
452
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 11:48
#122
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Цитата:
alex_60:
Навальный вместе с «иными лицами» потратил

Дык его фонд и он деда должен был спросить куда и на что тратить или как?? Я не пойму,а какие претензии?? Фонд и создан для жизнеобеспечения революционного движения. А как по другому то??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10586
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 12:03
#123
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Цитата:
Сабыр:
Фонд и создан для жизнеобеспечения революционного движения. А как по другому то??


не так .
собранные средства предначались исключительно на цели фондов
«Фонда поддержки средств массовой информации „Пятое время года“»,
«Фонда организации и координации защиты прав граждан»,
«Фонда правового обеспечения граждан»
«Фонда защиты прав граждан „Штаб“».
а он использовал их для поддержки лично своих штанов.
то есть похищены.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2021 - 12:04]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
452
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 12:28
#124
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Цитата:
alex_60:
а он использовал их для поддержки лично своих штанов

А руководитель фонда должен питаться святым духом и не ездить в отпуск?? Ну что за бред то? Пусть дед лучше свои затраты посчитает :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10586
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 12:34
#125
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Цитата:
Сабыр:
А руководитель фонда должен питаться святым духом и не ездить в отпуск?


60 процентов похитил на обжиранье и на отдыханье.
вор однозначно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6160
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 19:55
#126
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Цитата:
Dron:
Доказательства есть, что это фейки и вымысел?

Ну так на вскидку:"Штаб Навального во Владивостоке выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции" тут раз :-)
"Фейковые новости под видом расследования: сможет ли закон остановить ложь Навального" тут два ;-)
Цитата:
Dron:
В расследованиях есть ссылки на выписки из фмс и егрн различных путперсонажей. Опровергните.

Верю в презумпцию невиновности. ;-) докажите их правдивость. Хотя наверное будет - Это же Навальный онженеврёт :-)
А так я тоже могу много чего наготовить, описать красиво "разоблачение века" например - готово. :lol:

[Исправлено: elektron, 20.01.2021 - 15:18]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6160
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 19:58
#127
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Цитата:
maxsaf:
Сам добровольно он на это пошел

Наверное ему было сделано предложение, от которого он просто не мог отказаться ;-) 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9918
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 21:05
#128
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Цитата:
elektron:
Наверное ему было сделано предложение, от которого он просто не мог отказаться

Ну вот и все, ответили на главный вопрос, как бы вытекающий из названия статьи :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6160
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 22:36
#129
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Цитата:
Dron:
что его хорошо спонсируют люди, которые когда то построили очень хороший и прибыльный бизнес с нуля в России, но этот бизнес у них отжала банда кремля. (Ходорковский, Чичваркин и т.д).

Вы это серьёзно? Хм??? Только не отжали, а реприватизировали. Один Ходорковский чего стоит. Ну развалилась бы Россея и что? кому лучше бы от этого стало, явно не простым людям. Геополитика серьёзное дело.
Я тоже не могу всего разобрать, но Вам одно скажу. Северный поток 2 должны были ещё 2 года назад сдать и запустить. Но санкции США этого не допустили, швейцарцы, пролагающие трубы отказались от договора, под давлением США. В итоге проект должен был закончен осенью прошлого года, Российскими силами и последние километры были сокращены. Но...
Но во чудо, отравляют Навального и новые санкции. В чьих интересах всё это вопрос риторический? Но навальный, как последняя фишка используется теми людьми, которые по известным причинам хотят всеми силами не допустить не только завершения проекта, но и как можно больше навредить "сыграл" свою карту. Возможно у него и выбора не было. За Ходорковским и заказные убийства числятся.
Да и результат ущерба, нанесённого внешней политике и внутренней экономике вообще сложно подсчитать. Это больше вредительство России и её жителям, чем борьба за справедливость. И ещё не известно во скольких областях аналогичные потери понесла страна?
А Вам удачи на новом месте. Привыкните, не а нет, на то и суда нет. У меня десятки коллег переехали, правда ещё в конце 90-ых, начале двухтысячных. Усе довольны ;-)

[Исправлено: elektron, 20.01.2021 - 18:04]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2982
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 20.01.21 - 22:57
#130
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Цитата:
Dron:
за Галицкого

---Вроде уже все взяли , прибыльно . А футбол - только убытки.
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Dron
§ Dron
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
07.10.14
Сообщений:
530
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 21.01.21 - 18:24
#131
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Цитата:
Гога:
Вроде уже все взяли

Да. За магнит я как то и позабыл)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10586
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 21.01.21 - 18:42
#132
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Цитата:
Гога:
---Вроде уже все взяли , прибыльно .

ты хоть бы почитал, то что он сам говорит, почему продал.


Цитата:
Dron:
. За магнит я как то и позабыл)


когда не знаешь, забыть легко.

[Исправлено: alex_60, 21.01.2021 - 19:41]
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Dron
§ Dron
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
07.10.14
Сообщений:
530
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 21.01.21 - 19:03
#133
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Цитата:
alex_60:
когда не знаешь, забыть легко.

Галицкого очень уважаю. И он у меня всегда ассоциируется с сетью магнит.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10586
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 21.01.21 - 19:14
#134
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Цитата:
Dron:
Галицкого очень уважаю. И он у меня всегда ассоциируется с сетью магнит.


ну он как бы не совсем уж ушел.
///Продав ВТБ 29,1% акций «Магнита», его основатель получил 138 млрд рублей, себе он оставил миноритарный пакет, 2,7% акций, в декабре 2018-го он стоил около 10 млрд рублей.///
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