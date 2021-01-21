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≡ Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое правительство
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40764
Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое правительство
Отправлено: 21.01.21 - 18:33
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Оргкомитет незарегистрированной партии El Tiregi формирует народное теневое правительство, сообщил на пресс-конференции глава этой организации, экс-депутат мажилиса от партии Nur Otan Нуржан Альтаев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10586
Re: Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое...
Отправлено: 21.01.21 - 18:33
#1
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чисто партия для казахов наверное.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20939
Re: Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое...
Отправлено: 21.01.21 - 18:46
#2
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Цитата:
alex_60:
чисто партия для казахов наверное.

Не, я подал заявку.Наверное - примут... :lol:
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
419
Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое правительство
Отправлено: 21.01.21 - 18:54
#3
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Теневая экономика , теневое правительство, а оклады и кабинеты потребуют реальные
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10586
Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое правительство
Отправлено: 21.01.21 - 19:54
#4
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нуротан создает нуротан2теневой.
похоже на это.
с полгода помурыжат для вида,
потом зарегистрируют.
демократия же. похоже на проект властей.
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