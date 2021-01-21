Re: Подросток обокрал пограничника и пошел гулять по поселку в...

Отправлено: - 14:48

"разработана программа" - если она разработана как и остальные программы, то толку от неё как от козла молока. Лучше на работы отправлять с возможностью заработка (стройка, асфальт, озеленение, поля и т.д.) больше толку будет, чем вот это вот всё, что для галочки и статистики.