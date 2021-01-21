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≡ Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40761
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
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Парламент принял закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны. Его направят на подпись Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20936
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 12:12
#1
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Когда, уже у нас, примут такой закон?... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4426
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 12:25
#2
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Дракон, я удивлён, мы идем впереди Европы, офигеть!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20936
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 12:53
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Дракон, я удивлён, мы идем впереди Европы, офигеть!

Да, это - так... ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1437
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 13:23
#4
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Цитата:
drakon:
у нас,


Хоть в чём то МЫ впереди "тридцатки" !!! Мелочь, а так приятно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2138
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 14:05
#5
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Цитата:
ACROS:
Хоть в чём то МЫ впереди "тридцатки" !!!

Ну, не только в этом. Еще лет восемь назад ко мне приезжали родственники из Германии, так их очень поразили наши светофоры с обратным отсчетом времени. У них такого не было.
А в Москве только несколько лет назад они появились. :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1437
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 14:27
#6
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Цитата:
Козлов я:
не только в этом


Умных, "теоретических" голов, очевидно у нас в стране много ( не зря же придумали"болашаковскую" программу), но РЕАЛИЗАТОРОВ, пахарей в ПОЛЕ - как видим нема: сколько гос.программ (хорошие по начинке) похерено и разворованно.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20936
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 14:35
#7
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Цитата:
ACROS:
сколько гос.программ (хорошие по начинке) похерено и разворованно.

По воровству, вы тоже - впереди, планеты - всей... ;-) ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20936
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 14:53
#8
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Цитата:
Козлов я:
Еще лет восемь назад ко мне приезжали родственники из Германии, так их очень поразили наши светофоры с обратным отсчетом времени. У них такого не было.

Я тоже ещё, такого - не видел... :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
51
Re: Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на...
Отправлено: 21.01.21 - 15:21
#9
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Цитата:
drakon:
Я тоже ещё, такого - не видел..

В Удмуртию наверное не скоро это ещё дойдёт!Да и дойдёт ли вообще большой вопрос! И ещё когда работаешь через VPN
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10581
Не возить с собой права и техпаспорт: закон направили на подпись Токаеву
Отправлено: 21.01.21 - 15:39
#10
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опять россиян обогнали.
у них этот вопрос в разработке,
и то как то сложно хотят сделать.
///Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией. "Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах", — пояснил Качанов.По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.///
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