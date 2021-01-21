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≡ Подросток обокрал пограничника и пошел гулять по поселку в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40761
Подросток обокрал пограничника и пошел гулять по поселку в Костанайской области
Отправлено: 21.01.21 - 14:48
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Инцидент произошел в одном из поселков Карабалыкского района. 14-летний подросток разбил окно, проник в дом пограничника и унес с собой его обмундирование - служебную форму, берцы и палатку.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
497
Re: Подросток обокрал пограничника и пошел гулять по поселку в...
Отправлено: 21.01.21 - 14:48
#1
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"разработана программа" - если она разработана как и остальные программы, то толку от неё как от козла молока. Лучше на работы отправлять с возможностью заработка (стройка, асфальт, озеленение, поля и т.д.) больше толку будет, чем вот это вот всё, что для галочки и статистики.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
51
Re: Подросток обокрал пограничника и пошел гулять по поселку в...
Отправлено: 21.01.21 - 15:38
#2
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Цитата:
Lex:
Лучше на работы отправлять с возможностью заработка (стройка, асфальт, озеленение, поля и т.д.)

Нельзя несовершеннолетнего использовать на исправительных работах,закон не позволяет!А вот наказать родителей финансово или же их заставить за ненадлежащее воспитание отработать энное количество времени без возможности заработка. Хотя судя после уклонения и побега,растёт будущий уголовник
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