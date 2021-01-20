Прогноз на 5 дней
ясно-21°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 33 из 33«1...313233
Ответить Новый топик
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 23:37
#481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик: Это надо было видеть аэропорт, весь зал прилёта и привокзальная площадь была переполнена молодежью, такое сложилось впечатление, что попал на супер мега студенческую вечеринку

А ведь всё логично. Беби-бум в РФ и в Казахстане начался в начале 2000-х. И это они сейчас почитатели Навального.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9918
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 00:10
#482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И это они сейчас почитатели Навального.

Можете спросить Нурбанчика, что он делал там же, где Навальный? Чёт я очкую :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.01.2021 - 00:11]
Профайл
Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
938
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 08:49
#483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что он делал там же

Написал человек всё в подробностях:
Цитата:
Я тем рейсом с берлинского Бранденбурга встречал коллегу с красноярского филиала, у которого была пересадка на рейс до Красноярска, и который должен был передать мне документы от немецких партнеров.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:10
#484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
. Что такое может он, чего не могут они?

Влияние на население
Причем оппозиционное население
У ФСБ этого нет
Фургала прошляпили что весь Хабаровск вышел
А можно было поступить хитро
Завести Навального чтобы он сделал расследование на Фургала
Тот выставляет ролик,народ возмущается "доколе у нас будут ворюги у власти!"
СК пожимая плечами и как бы нехотя заводит дело
И вуаля двух зайцев одним выстрелом
И от вредного губера избавились и как бы показали что считаются с мнением населения))
Политтехнология во всей красе
Кстати присмотрись это у вас уже давно практикуется, да и у нас явно тоже))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:11
#485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навальный объявил митинг на 23 января по старому стилю это 9 января
Либо троллит либо совпадение)
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2178
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:38
#486
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Д.Байден приступил к своим обязанностям президента США, отмечают, что он и его команда не будут раскачиваться. В ближайшие дни продемонстрируют резкое изменение курса, по сравнению с политикой Д.Трампа.

д.Байден хочет в ближайшее время подписать более десятка указов, в том числе первоочередные:

- Остановить строительство стены на границе с Мексикой, при этом длина границы составляет 650 км. построено 40 км.
- Отменить мусульманский запрет установленный Трампом на въезд из ряда мусульманских стран. Он и его команда считает, что со стороны Трампа отмечалась ксенофобия, которая противоречила американским ценностям разнообразия и принятия иммигрантов.
- Ввести 100-дневное обязательное ношение масок во всех федеральных зданиях в США.
- Восттановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращение в её состав. следует отметить, что ранее Трамп в период своего правления отказался от дальнейшего финансирования в связи с тем, что по его мнению она неэффективно показала себя во время пандемии коронавируса.
- Трамп в своё время отказался от Парижского соглашения, которое обязывает государства сокращать свой углеродный след. Байден хочет отменить решение Трампа и вернутся к соглашению.

Разные взгляды на мир, изменение курса и другие кардинальные меры которые будут предприняты, думаю в ближайшее время дадут положительные результаты, посмотрим. Будем следить за развитием событий в этой стране.

[Исправлено: Kairat stayer, 21.01.2021 - 11:39]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:40
#487
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
д.Байден хочет в ближайшее время подписать более десятка указов, в том числе первоочередные:


ну что ты так. устаревшая информация.
он уже все это подписал давно .
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:42
#488
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
думаю в ближайшее время дадут положительные результаты,


для кого положительные результаты?
для тебя?
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2178
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:47
#489
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что ты так. устаревшая информация. он уже все это подписал давно .


Вчера же приступил к исполнению своих обязанностей, значит в первые часы своего президентства подписал.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2178
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:49
#490
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
для кого положительные результаты? для тебя?


В первую очередь для американского народа.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:53
#491
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В первую очередь для американского народа.


так там только половина голосовавших
и половина штатов за него.
остальные против.
какой половине то хорошо будет?
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2178
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 12:00
#492
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так там только половина голосовавших и половина штатов за него. остальные против. какой половине то хорошо будет?


Всем будет хорошо, мексиканцам и другим народам, всему мировому сообществу. Даже по подписанным указам прослеживается, что непременно будут положительные сдвиги в ближайшее время.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 13:23
#493
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отменить мусульманский запрет установленный Трампом на въезд из ряда мусульманских стран. Он и его команда считает, что со стороны Трампа отмечалась ксенофобия, которая противоречила американским ценностям разнообразия и принятия иммигрантов.

Да в фильме "банды Нью Йорка" очень хорошо показали американские ценности по принятию мигрантов)
И раз Трампа поддерживали в данном начинании значит не все американцы чтут свои ценности)
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2178
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 13:41
#494
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да в фильме "банды Нью Йорка" очень хорошо показали американские ценности по принятию мигрантов) И раз Трампа поддерживали в данном начинании значит не все американцы чтут свои ценности)


На мой взгляд в настоящее время в США ценности другие должны быть, которых придерживается Д.Байден и его команда.

В фильме бандиты пришлые, коренное население в США и Канаде индейцы же, сейчас последние находятся в плачевном состоянии, часть из них подсела на наркотики и алкоголь. Со стороны властей должного внимания им не уделяется. Как-то мы здесь обсуждали, что в Канаде у индейцев в прошлом веке отобрали собак, тем самым их устои жизни поменяли. Да и недавно отмечали, что приняли Соглашение по оказанию помощи коренным народам, там отдельные страны воздержались при голосовании и.т.д.

Опять же на мой взгляд, самое главное Д.Байден выиграл выборы в конкурентной борьбе, он и его команда в ближайшие 4 года будут определять векторы внешней и внутренней политики.
Профайл
Страница 33 из 33«1...313233
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS