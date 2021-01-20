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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.01.21 - 23:37
Цитата:
А ведь всё логично. Беби-бум в РФ и в Казахстане начался в начале 2000-х. И это они сейчас почитатели Навального.
Нурбанчик: Это надо было видеть аэропорт, весь зал прилёта и привокзальная площадь была переполнена молодежью, такое сложилось впечатление, что попал на супер мега студенческую вечеринку
А ведь всё логично. Беби-бум в РФ и в Казахстане начался в начале 2000-х. И это они сейчас почитатели Навального.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9918
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 00:10
Цитата:
Можете спросить Нурбанчика, что он делал там же, где Навальный? Чёт я очкую
[Исправлено: maxsaf, 21.01.2021 - 00:11]
Victor Yang:
И это они сейчас почитатели Навального.
И это они сейчас почитатели Навального.
Можете спросить Нурбанчика, что он делал там же, где Навальный? Чёт я очкую
[Исправлено: maxsaf, 21.01.2021 - 00:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 938
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 08:49
Цитата:
Написал человек всё в подробностях:
Цитата:
maxsaf:
что он делал там же
что он делал там же
Написал человек всё в подробностях:
Цитата:
Я тем рейсом с берлинского Бранденбурга встречал коллегу с красноярского филиала, у которого была пересадка на рейс до Красноярска, и который должен был передать мне документы от немецких партнеров.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:10
Цитата:
Влияние на население
Причем оппозиционное население
У ФСБ этого нет
Фургала прошляпили что весь Хабаровск вышел
А можно было поступить хитро
Завести Навального чтобы он сделал расследование на Фургала
Тот выставляет ролик,народ возмущается "доколе у нас будут ворюги у власти!"
СК пожимая плечами и как бы нехотя заводит дело
И вуаля двух зайцев одним выстрелом
И от вредного губера избавились и как бы показали что считаются с мнением населения))
Политтехнология во всей красе
Кстати присмотрись это у вас уже давно практикуется, да и у нас явно тоже))
maxsaf:
. Что такое может он, чего не могут они?
. Что такое может он, чего не могут они?
Влияние на население
Причем оппозиционное население
У ФСБ этого нет
Фургала прошляпили что весь Хабаровск вышел
А можно было поступить хитро
Завести Навального чтобы он сделал расследование на Фургала
Тот выставляет ролик,народ возмущается "доколе у нас будут ворюги у власти!"
СК пожимая плечами и как бы нехотя заводит дело
И вуаля двух зайцев одним выстрелом
И от вредного губера избавились и как бы показали что считаются с мнением населения))
Политтехнология во всей красе
Кстати присмотрись это у вас уже давно практикуется, да и у нас явно тоже))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:11
Навальный объявил митинг на 23 января по старому стилю это 9 января
Либо троллит либо совпадение)
Либо троллит либо совпадение)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:38
Д.Байден приступил к своим обязанностям президента США, отмечают, что он и его команда не будут раскачиваться. В ближайшие дни продемонстрируют резкое изменение курса, по сравнению с политикой Д.Трампа.
д.Байден хочет в ближайшее время подписать более десятка указов, в том числе первоочередные:
- Остановить строительство стены на границе с Мексикой, при этом длина границы составляет 650 км. построено 40 км.
- Отменить мусульманский запрет установленный Трампом на въезд из ряда мусульманских стран. Он и его команда считает, что со стороны Трампа отмечалась ксенофобия, которая противоречила американским ценностям разнообразия и принятия иммигрантов.
- Ввести 100-дневное обязательное ношение масок во всех федеральных зданиях в США.
- Восттановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращение в её состав. следует отметить, что ранее Трамп в период своего правления отказался от дальнейшего финансирования в связи с тем, что по его мнению она неэффективно показала себя во время пандемии коронавируса.
- Трамп в своё время отказался от Парижского соглашения, которое обязывает государства сокращать свой углеродный след. Байден хочет отменить решение Трампа и вернутся к соглашению.
Разные взгляды на мир, изменение курса и другие кардинальные меры которые будут предприняты, думаю в ближайшее время дадут положительные результаты, посмотрим. Будем следить за развитием событий в этой стране.
[Исправлено: Kairat stayer, 21.01.2021 - 11:39]
д.Байден хочет в ближайшее время подписать более десятка указов, в том числе первоочередные:
- Остановить строительство стены на границе с Мексикой, при этом длина границы составляет 650 км. построено 40 км.
- Отменить мусульманский запрет установленный Трампом на въезд из ряда мусульманских стран. Он и его команда считает, что со стороны Трампа отмечалась ксенофобия, которая противоречила американским ценностям разнообразия и принятия иммигрантов.
- Ввести 100-дневное обязательное ношение масок во всех федеральных зданиях в США.
- Восттановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращение в её состав. следует отметить, что ранее Трамп в период своего правления отказался от дальнейшего финансирования в связи с тем, что по его мнению она неэффективно показала себя во время пандемии коронавируса.
- Трамп в своё время отказался от Парижского соглашения, которое обязывает государства сокращать свой углеродный след. Байден хочет отменить решение Трампа и вернутся к соглашению.
Разные взгляды на мир, изменение курса и другие кардинальные меры которые будут предприняты, думаю в ближайшее время дадут положительные результаты, посмотрим. Будем следить за развитием событий в этой стране.
[Исправлено: Kairat stayer, 21.01.2021 - 11:39]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:40
Цитата:
ну что ты так. устаревшая информация.
он уже все это подписал давно .
Kairat stayer:
д.Байден хочет в ближайшее время подписать более десятка указов, в том числе первоочередные:
д.Байден хочет в ближайшее время подписать более десятка указов, в том числе первоочередные:
ну что ты так. устаревшая информация.
он уже все это подписал давно .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:42
Цитата:
для кого положительные результаты?
для тебя?
Kairat stayer:
думаю в ближайшее время дадут положительные результаты,
думаю в ближайшее время дадут положительные результаты,
для кого положительные результаты?
для тебя?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:47
Цитата:
Вчера же приступил к исполнению своих обязанностей, значит в первые часы своего президентства подписал.
alex_60:
ну что ты так. устаревшая информация. он уже все это подписал давно .
ну что ты так. устаревшая информация. он уже все это подписал давно .
Вчера же приступил к исполнению своих обязанностей, значит в первые часы своего президентства подписал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:49
Цитата:
В первую очередь для американского народа.
alex_60:
для кого положительные результаты? для тебя?
для кого положительные результаты? для тебя?
В первую очередь для американского народа.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 11:53
Цитата:
так там только половина голосовавших
и половина штатов за него.
остальные против.
какой половине то хорошо будет?
Kairat stayer:
В первую очередь для американского народа.
В первую очередь для американского народа.
так там только половина голосовавших
и половина штатов за него.
остальные против.
какой половине то хорошо будет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 12:00
Цитата:
Всем будет хорошо, мексиканцам и другим народам, всему мировому сообществу. Даже по подписанным указам прослеживается, что непременно будут положительные сдвиги в ближайшее время.
alex_60:
так там только половина голосовавших и половина штатов за него. остальные против. какой половине то хорошо будет?
так там только половина голосовавших и половина штатов за него. остальные против. какой половине то хорошо будет?
Всем будет хорошо, мексиканцам и другим народам, всему мировому сообществу. Даже по подписанным указам прослеживается, что непременно будут положительные сдвиги в ближайшее время.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 13:23
Цитата:
Да в фильме "банды Нью Йорка" очень хорошо показали американские ценности по принятию мигрантов)
И раз Трампа поддерживали в данном начинании значит не все американцы чтут свои ценности)
Kairat stayer:
Отменить мусульманский запрет установленный Трампом на въезд из ряда мусульманских стран. Он и его команда считает, что со стороны Трампа отмечалась ксенофобия, которая противоречила американским ценностям разнообразия и принятия иммигрантов.
Отменить мусульманский запрет установленный Трампом на въезд из ряда мусульманских стран. Он и его команда считает, что со стороны Трампа отмечалась ксенофобия, которая противоречила американским ценностям разнообразия и принятия иммигрантов.
Да в фильме "банды Нью Йорка" очень хорошо показали американские ценности по принятию мигрантов)
И раз Трампа поддерживали в данном начинании значит не все американцы чтут свои ценности)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.01.21 - 13:41
Цитата:
На мой взгляд в настоящее время в США ценности другие должны быть, которых придерживается Д.Байден и его команда.
В фильме бандиты пришлые, коренное население в США и Канаде индейцы же, сейчас последние находятся в плачевном состоянии, часть из них подсела на наркотики и алкоголь. Со стороны властей должного внимания им не уделяется. Как-то мы здесь обсуждали, что в Канаде у индейцев в прошлом веке отобрали собак, тем самым их устои жизни поменяли. Да и недавно отмечали, что приняли Соглашение по оказанию помощи коренным народам, там отдельные страны воздержались при голосовании и.т.д.
Опять же на мой взгляд, самое главное Д.Байден выиграл выборы в конкурентной борьбе, он и его команда в ближайшие 4 года будут определять векторы внешней и внутренней политики.
abaika95:
Да в фильме "банды Нью Йорка" очень хорошо показали американские ценности по принятию мигрантов) И раз Трампа поддерживали в данном начинании значит не все американцы чтут свои ценности)
Да в фильме "банды Нью Йорка" очень хорошо показали американские ценности по принятию мигрантов) И раз Трампа поддерживали в данном начинании значит не все американцы чтут свои ценности)
На мой взгляд в настоящее время в США ценности другие должны быть, которых придерживается Д.Байден и его команда.
В фильме бандиты пришлые, коренное население в США и Канаде индейцы же, сейчас последние находятся в плачевном состоянии, часть из них подсела на наркотики и алкоголь. Со стороны властей должного внимания им не уделяется. Как-то мы здесь обсуждали, что в Канаде у индейцев в прошлом веке отобрали собак, тем самым их устои жизни поменяли. Да и недавно отмечали, что приняли Соглашение по оказанию помощи коренным народам, там отдельные страны воздержались при голосовании и.т.д.
Опять же на мой взгляд, самое главное Д.Байден выиграл выборы в конкурентной борьбе, он и его команда в ближайшие 4 года будут определять векторы внешней и внутренней политики.
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